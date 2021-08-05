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В Самаре продолжаются мониторинги объектов потребрынка на соблюдения антиковидных мер
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В Самаре продолжаются мониторинги объектов потребрынка на соблюдения антиковидных мер

5 августа 2021 14:38
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4 августа, в ходе вечернего мониторинга после 23.00, проверяющая бригада посетила несколько пунктов общественного питания в Ленинском районе.

В Самаре в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в усиленном режиме продолжается мониторинг работы объектов потребрынка, в частности, пунктов общественного питания и досуговых учреждений. 

Согласно нормативным документам подобные учреждения в условиях действующего режима повышенной готовности с 23.00 до 6.00 должны обеспечить заполняемость помещения не более чем на 50%. Помимо этого, предусмотрено ограничение работы ночных клубов (дискотек), танцевальных площадок и фан-зон. Введенные меры позволят сохранить социальную дистанцию и ограничить контакты между людьми в условиях риска заболевания коронавирусной инфекцией.

4 августа, в ходе вечернего мониторинга после 23.00, проверяющая бригада посетила несколько пунктов общественного питания в Ленинском районе: на улице Галактионовской и улице Куйбышева. В ресторанах помещения заполнены не более чем на 50%, соблюдается социальная дистанция, масочный режим, работают рециркуляторы воздуха, на входе измеряется температура, проводится санитарная обработка помещений и контактных поверхностей, в наличии маски и антисептики для посетителей.

Руководство данных пунктов общественного питания занимает ответственную позицию в вопросах вакцинации – число привитых сотрудников здесь составляет почти 100%.

«Сотрудники и посетители ресторана привыкли к ограничениям и масочному режиму, недоразумений на этой почве не возникает. Сейчас основная задача – обеспечить безопасность и победить коронавирусную инфекцию, в том числе, благодаря прививочной кампании. В нашей сети ресторанов большинство сотрудников уже привиты. Мы продолжаем работать в этом направлении», - прокомментировал управляющий рестораном на улице Галактионовской Виктор Кириллов.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: антиковидный режим Мероприятия мониторинг Самара

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