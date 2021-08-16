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В Самаре продолжается усиленный контроль соблюдения масочного режима

16 августа 2021 17:08
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Ежедневно  межведомственные комиссии проводят рейды, охватывающие все виды общественного транспорта. 

В Самаре продолжается усиленный контроль соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Ежедневно  межведомственные комиссии проводят рейды, охватывающие все виды общественного транспорта. 

Сегодня проверка стартовала с остановки "Телецентр" на пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии. Здесь ходит не только самарский общественный транспорт, но и междугородние автобусы. 

«Рейды проводятся департаментом транспорта, совместно с представителями перевозчиков, с участием сотрудников полиции. На прошлой неделе к нам присоединились еще коллеги из Министерства транспорта. По остановкам у нас не только городской транспорт ходит, но и межмуниципальные автобусы. Они также подлежат проверке», - сообщил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Только за прошлую неделю таких протоколов было составлено 17, всего за текущий год – 331. Все составленные материалы направлены в районные суды, которые и будут определять степень ответственности за совершенное правонарушение. При этом строгие правила ношения масок в общественном транспорте касаются не только для пассажиров, но и для личного состава.

Меры по борьбе с инфекцией -  комплексные. Продолжается обработка подвижного состава, а также наращиваются темпы вакцинации. До 1 сентября уже вторым компонентом вакцины должны быть привиты не менее 60% сотрудников отрасли.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: масочный режим рейды

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