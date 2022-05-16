В Самаре продолжается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

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За минувшую неделю на «антимасочников» составлено 12 протоколов по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. А за текущий год сотрудниками полиции, которые участвуют в рейдах вместе с представителями профильного городского департамента, предприятий-перевозчиков и ДНД, оформлено 1 035 протоколов.



Если нарушители отсутствуют, транспорт движется дальше по маршруту. В противном случае отправления от остановки не будет до тех пор, пока все не облачатся в маски. В метро наличие масок проверяют уже на входе.



Так, сегодня одной из отправных точек работы рейдовых бригад стала автобусно-трамвайная остановка «Улица Ульяновская». Уже в первый час контроля несколько пассажиров-антимасочников покинули салоны, как только в них появились проверяющие. Также замечание было сделано кондуктору: средство индивидуальной защиты должно плотно прилегать к лицу, зарывая и рот, и нос.

Фото: администрация Самары