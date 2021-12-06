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В Самаре продолжается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

6 декабря 2021 16:08
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Еще 36 нарушителей.

В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима во всех видах общественного транспорта. В начале текущей недели рейды стартовали с пересечения улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной, где находится одна из крупных транспортных развязок. 
 
Только за минувшую неделю в ходе рейдов проверяющие составили 36 административных материалов на антимасочников. За этот год таких пассажиров набралось 603, а если считать с сентября прошлого года, когда к выездным проверкам подключились правоохранители – 747 человек. 
 
Перед выходом на линию транспорт дезинфицируют – орошают хлорсодержащими средствами; дополнительно контактные поверхности протирают в течение дня (между рейсами). Кроме того, в Самаре закупили рециркуляторы для очистки воздуха от вирусов и бактерий – оснащение транспорта такими комплектами в ближайшее время завершится.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Коронавирус

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