В Самаре продолжается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

170

В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима во всех видах общественного транспорта. В начале текущей недели рейды стартовали с пересечения улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной, где находится одна из крупных транспортных развязок.



Только за минувшую неделю в ходе рейдов проверяющие составили 36 административных материалов на антимасочников. За этот год таких пассажиров набралось 603, а если считать с сентября прошлого года, когда к выездным проверкам подключились правоохранители – 747 человек.



Перед выходом на линию транспорт дезинфицируют – орошают хлорсодержащими средствами; дополнительно контактные поверхности протирают в течение дня (между рейсами). Кроме того, в Самаре закупили рециркуляторы для очистки воздуха от вирусов и бактерий – оснащение транспорта такими комплектами в ближайшее время завершится.

Фото: администрация Самары