В Самаре приступили к реализации третьего этапа программы переселения граждан

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В течение двух лет планируется расселить еще 121 многоквартирный аварийный дом, где проживает более 2 тысяч человек. Стартовал третий этап государственной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Эта программа активно реализуется в Самаре и является одним из ведущих направлений национального проекта «Жилье и городская среда». В программу вошли дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года.



С 2019 по 2025 год возможность покинуть небезопасное аварийное жилье предоставляется 4370 семьям.



Программа предусматривает шесть этапов, на проведение работы по каждому из которых отведено по 2 года.



В рамках первого этапа расселения (2019-2020 гг.) самарцы получили более 300 благоустроенных квартир в новостройках.



По второму этапу программы (2020-2021 гг.) приобретено 330 квартир. 43 квартиры уже переданы гражданам, по остальным ведется выдача уведомлений на осмотр жилых помещений, а также оформление документов на новое жилье. Граждане могут переехать из аварийного жилья в новостройки либо получить денежную компенсацию за старые квартиры. Вопрос решается в зависимости от формы собственности и выбранного варианта переселения. Так, для нанимателей предусмотрено исключительно переселение в новые квартиры. Собственники могут выбирать между новым жильем и выкупом. Те же, кто приобрели жильё после признания дома аварийным, имеют право только на денежную компенсацию.



По второму этапу проводится расселение 467 семей.



В рамках стартовавшей реализации третьего этапа программы (2021-2022 гг.) около 800 семей (2141 человек) до конца 2022 года покинут аварийные жилые дома. Департаментом управления имуществом городского округа Самара гражданам направлены уведомления. Заключить контракты на покупку жилых помещений для расселения граждан планируется к 1 июля 2021 года. Переехать же первые новоселы смогут уже во втором полугодии 2022 года.



Перечень многоквартирных домов (жилых помещений), планируемых к расселению в рамках 3 этапа финансирования (2021-2022) здесь, передает пресс-служба горадминистрации.