В Самаре приступили к реализации мероприятий по формированию туристского кода

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В пятницу, 27 сентября, в областной столице презентовали туристический код центра городского округа Самара. Он ориентирован на создание условий для комфортного пребывания в исторической части мегаполиса.

В 2024 году региональное министерство туризма провело конкурсный отбор по выбору городских округов на реализацию мероприятий по формированию туристического кода центра города. По результатам конкурса победителем была признана Самара.

О нюансах масштабного проекта рассказали врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов, руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов и команда авторов концептуальных решений.

«Актуальность проекта во многом обусловлена увеличением туристического потока, необходимостью представить Самару, как для гостей города, так и для горожан с новой стороны, «подсветить» ее богатую историю и вехи развития, самобытность, очарование ее архитектурного облика и природных красот Волги и Самарской Луки. Сейчас в городе создается особая территория, которую нам скоро предстоит открыть по-новому, благодаря реализации программы по созданию туристического кода центра Самары. Это одно из направлений национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», - рассказал Артур Абдрашитов.

«Самара активно набирает популярность у туристов. В последние три года показатель стабильно растет на 40% ежегодно. В 2023 году нас посетило 1,67 млн человек. В этом мы рассчитываем перешагнуть планку в два миллиона туристов», – подчеркнул Владислав Зотов.

Согласно проекту вся территория в границах выявленного туристского центра Самары будет разделена на отдельные пространства – «Города»:

– «Город Междуречья» - пространство в границах улиц Венцека, Куйбышева, Пионерской, Степана Разина, Комсомольской, Алексея Толстого, Князя Григория Засекина, набережной. Этот «город» является символом начала формирования Самары и говорит о её географической особенности - основании при слиянии двух рек;

– «Город на Склоне» - пространство в границах улиц Вилоновской, Куйбышева, Пионерской, Степана Разина, Комсомольской, набережной. Этот «город» подчёркивает географическую особенность и символическое значение Самары как Волжского города;

– «Город Музей» - пространство в границах улиц Вилоновская, Молодогвардейская, Венцека, Куйбышева. Этот «город» включает в себя основные музейные пространства, как музеи (музейный квартал), так и пространства под открытым небом, являющиеся коллекцией самарских символов и художественных объектов;

– «Город Площадь» - пространство в границах улиц Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской, Ленинской, Некрасовской, Садовой, Ленинградской, набережной. Этот «город» включает в себя пешеходную улицу Ленинградскую, набережную и систему площадей города, а также улицы, которые традиционно в Самаре являются своеобразным пешеходным каркасом города - улицы Куйбышева, Молодогвардейская, Фрунзе;

– «Город Славы» - 2-я очередь набережной, улицы Маяковская, Молодогвардейская, Волжский проспект, площади Куйбышева, Чапаева и Сквер Пушкина. Этот «город» имеет символическое значение центральных пространств города, характеризующих Самару, как Волжский город со славными трудовыми и культурными традициями.

«Все эти пять «городов» сейчас зафиксированы в своих границах, где чувствуется определенный характер этого места. Пространственно они пересекаются и накладываются друг на друга, создавая, таким образом, в местах наложения концентрацию функциональных характеристик и смыслов», - пояснил разработчик туристского кода центра Самары Дмитрий Храмов.

Условия для комфортного пребывания туристов в исторической части Самары будут создавать поэтапно. В рамках реализации первого этапа предполагается размещение информационно-справочного центра возле Речного вокзала, навигационной системы из 10 устройств под названием «Вехи Самары», 6 из которых оснащены интерактивным сенсорным экраном для размещения информации о достопримечательностях и туристических маршрутах. Они будут трехметровой высоты, иметь индивидуальную форму и соответствовать по смыслу содержанию «города. Также обустроят ярмарочный комплекс на пересечении улиц Ленинградская и Чапаевская, состоящий из 5 павильонов.

Преображение облика и туристской инфраструктуры будет постепенным.

«До конца этого года планируем выполнить примерно 30% от общего количества мероприятий, предусмотренных концепцией. Впоследствии количество устройств с интерактивными панелями вырастет до 60», – резюмировал Владислав Зотов.

Еще один арт-проект, который будет реализован в рамках туристического кода центра Самары - «Шишиги-Летуны». Шишиги – фольклорные персонажи, населяющие Самарскую Луку. Писатель-сказочник Денис Либстер в соавторстве с художницей Еленой Загородневой доработали образы сказочных человечков, которые обрели крылья, и нашли им продолжение в новой городской мифологии. У каждого героя есть имя и свой набор способностей. Первыми «Шлетунами» (как ласково называют их создатели) уже можно полюбоваться у музея Модерна и на пожарной каланче в районе Хлебной площади. Всего до конца года планируют установить 27 фигурок этих персонажей.

Фото: администрация Самары