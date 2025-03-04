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В Самаре представители Росгвардии вручили медаль к 80-летию Победы ветерану войск правопорядка

4 марта 2025 13:19
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В Самаре представители Росгвардии вручили медаль к 80-летию Победы ветерану войск правопорядка

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник Василий Суржок и помощник начальника по работе с ветеранами полковник в отставке Николай Митрянин навестили Дмитрия Кирилловича Федоренко и вручили ему юбилейную медаль в честь 80-летия Победы.

После окончания профтехучилища, Дмитрий Кириллович был призван в город Куйбышев на действительную срочную службу. В октябре 1952 года переведён в штаб Куйбышевской дивизии, где прошёл путь от солдата до майора, от дивизионного писаря до начальника секретно-картографического отделения штаба войсковой части. Прослужив Отечеству более 33 лет  и уволившись на пенсию, продолжил трудиться на заводе «Прогресс», откуда ушел на заслуженный отдых.

«В преддверии 80-летия Победы мы с особым вниманием относимся к нашим ветеранам. Именно они – главные участники предстоящего праздника. Забота о ветеранах – одна из главных наших задач», - подчеркнул полковник Василий Суржок. 

Гости поздравили Дмитрия Кирилловича с наградой, пожелали ветерану здоровья и долгих лет жизни.

Теги: Росгвардия

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