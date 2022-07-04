В Самаре представили нового руководителя Департамента образования

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Сегодня Глава Самары Елена Лапушкина на еженедельном общегородском совещании представила нового руководителя Департамента образования. Им стала Ирина Николаевна Коковина.

Ирина Николаевна в 1985 году закончила Куйбышевский государственный университет по специальности "Математика", в 1997 году Самарский государственный педагогический университет по специальности "Менеджмент в социальной сфере".

Вся профессиональная деятельность Ирины Николаевны связана с образованием.

До недавнего времени она была директором МБОУ "Школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза В.И. Фадеева" в Промышленном районе. Под ее руководством школа стала лучшим учебным учреждением Самарской области 2021 года.

Ирина Николаевна ведёт активную общественную деятельность, являясь депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары, председателем общественной организации «Объединение руководителей общеобразовательных учреждений» города Самары. Входит в состав общественного совета при Комитете по образованию Самарской Губернской Думы и экспертной группы по аттестации руководителей образовательных организаций.

Ирина Коковина - Почетный работник общего образования РФ,

награждена Государственной наградой Благодарностью Президента РФ,

почетным знаком Самарской Губернской Думы "За служение закону",

почетным знаком городского округа Самары "За многолетний безупречный труд на благо города Самары III степени".