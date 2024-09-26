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В Самаре появится новое «космическое» место

26 сентября 2024 13:33
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В Самаре появится новое «космическое» место

27 сентября 2024 года в 12.00 в рамках проекта Совета отцов Самарской области «Отцы Космоса» состоится торжественное открытие Аллеи «Отцы Космоса» в парке имени Юрия Гагарина, посвященной космонавтам, рожденным или проживающим в Самаре и Самарской области.

Проект Совета отцов Самарской области "Отцы Космоса" в 2023 году стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Значимость проекта Совета отцов Самарской области «Отцы Космоса» для Самары и Самарской области очень велика. Он повышает степень информированности школьников и студентов о региональных покорителях космоса, которые, невзирая на риск, шли в неизведанное, тех, кто создавал уникальные космические системы, технику, готовил экипажи к работе на орбите; о тех, кто своим трудом, талантом закладывал, укреплял космический потенциал и продолжает достигать высоких результатов в ракетно-космической отрасли.

В Самаре появится место, где можно познакомиться с героями космоса нашей страны, которые не только родились, но учились, работали, творили в Самаре, с теми, кто смело отправлялся и отправляется в бескрайние просторы Вселенной, открывая новые горизонты для человечества. Гуляя по Аллее «Отцы Космоса» в парке имени Юрия Гагарина, каждый найдет в себе что-то от покорителей космоса - жажду знаний, стремление к новому и веру в светлое будущее человечества.

Этап реализации проекта, направленный на наставническую работу, был начат в сентябре 2023 года. Было проведено более 30 просветительских бесед для учащихся общеобразовательных учреждений с охватом более 1500 человек, 10 игр для школьников и студентов с охватом 320 человек, 55 экскурсий в музей РКЦ «Прогресс» и Передовую инженерную аэрокосмическую школу при Самарском университете для детей и молодежи с охватом более 2050 человек.

Этап по организации благоустроенного пространства в парке имени Ю. Гагарина с установкой 10 арт-объектов, символизирующих вклад региональных покорителей космоса, – стал финальной точкой проекта «Отцы Космоса». Арт-объекты состоят из камней гранитоидной породы, обрамленных металлоконструкциями. Гранит символизирует, с одной стороны, стойкость, мужественность, силу и непоколебимость летчиков-космонавтов, а, с другой стороны, напоминает космическое тело – голову кометы. Декоративные элементы металлоконструкций – это хвост кометы, яркий след ее стремительного движения. Наши летчики-космонавты, как стремительные кометы, озаряют нашу жизнь, открывают для нас новые горизонты, освещают путь в бескрайних просторах неизведанного. 7 арт-объектов расскажут с помощью перехода по куар-кодам о наших региональных покорителях космоса: Сергее Авдееве, Олеге Атькове, Валерии Быковском, Алексее Губареве, Михаиле Корниенко, Олеге Кононенко, Геннадии Маннакове. А 3 арт-объекта, объединенные в единый ансамбль, подарят жителям и гостям Самары возможность с помощью виртуальной реальности погрузиться в тему Космоса более глубоко.  

Появление в парке имени Юрия Гагарина Аллеи «Отцы Космоса» дает возможность прикоснуться к истории Самары, зажечься патриотизмом и полноценно ощутить гордость за город и область, которые внесли значительный вклад в развитие ракетно-космической отрасли. А благодаря акценту на судьбу региональных покорителей космоса и правильных примерах дети и молодежь учатся ответственности за свое будущее и будущее окружающего мира.

Напомним, что Самара признана космической столицей России. Культура города тесно связана с ракетно-космической отраслью и с событиями первого космического полёта Юрия Гагарина. На географической карте Самары много "космических мест". Имя первого космонавта увековечено в названии улицы, станции метро и городского парка. В самом парке находится бюст Юрия Гагарина и здесь в конце сентября 2024 года открыта Аллея «Отцы Космоса», которая посвящена самарским космонавтам.

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