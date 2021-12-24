В Самаре появился мини-город для игр

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Раньше на этой площадке на полевом спуске стояли лишь остатки качелей и горок, а сейчас вырос целый мини-город для игр Страна «ЧудеСам» В данном комплексе продумана каждая деталь. Даже есть домики для детей с ограниченными возможностями. Такой подарок для юных самарцев сделал Жигулевский пивзавод в честь своего 140–летия.

Руководство завода продолжает традиции меценатства заложенные Альфредом фон Вакано. 5 лет назад был открыт универсальный спортивно-гостиничный комплекс в селе Кротовка. Там же возведен храмовый комплекс Успения Пресвятой Богородицы с воскресной школой. В этом году на благотворительные средства был поставлен памятник Георгию Победоносцу. Также пивзавод принимал участие в проекте по установке стелы «Город трудовой доблести», сообщает ГТРК Самара.