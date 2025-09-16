Я нашел ошибку
На доме по ул. Ленинская, д. 202 открылась мемориальная доска народному артисту России, л ауреату Государственной премии РСФСР Владимиру Борисову.
В Самаре появилась мемориальная доска народному артисту России Владимиру Борисову
14 сентября большая ярмарка «Мой бизнес 63» стала частью программы празднования Дня города в Самаре.
Более 200 предпринимателей региона представили свою продукцию на ярмарках от центра «Мой бизнес»
В Самаре появилась мемориальная доска народному артисту России Владимиру Борисову

16 сентября 2025 18:37
93
На доме по ул. Ленинская, д. 202 открылась мемориальная доска народному артисту России, л ауреату Государственной премии РСФСР Владимиру Борисову.

Сегодня, 16 сентября, на доме по адресу ул. Ленинская, д. 202, в торжественной обстановке открылась мемориальная доска народному артисту России, лауреату Государственной премии РСФСР Владимиру Борисову. Именно в этом доме жил ведущий артист академического театра драмы, прослуживший самарской сцене 48 лет. Куйбышевский (Самарский) театр был единственным и любимым театром, которому Владимир Борисов посвятил всю свою творческую жизнь. 

За первую роль в спектакле «Золотая карета» Владимир Борисов стал лауреатом Государственной премии РСФСР в 1976 году. Известны и его работы в кино, одним из самых популярных и знаковых стал многосерийный фильм «Вечный зов».

Вдова артиста Нина Борисова поделилась, что самарский театр для Владимира Борисова был особым местом: «За эти годы у него был большой выбор. Но Владимира Владимировича отличала верность, преданность и любовь к тому, что ему дорого. 49 сезонов, а ролей я насчитала 74, просто так, никуда не заглядывая. Он сам говорил, около 100. Это не просто актёр, это огромный, необыкновенный, очень сильный человек. На этой силе основывалась его доброта, его любовь к людям, его толерантность абсолютная, и он делал счастливыми всех».

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина подчеркнула, насколько важно сохранение памяти о великих личностях, связанных с Самарской областью: ««Именно такие люди являются гордостью нашего региона. И, безусловно, очень важно увековечивание их памяти для того, чтобы будущее поколение и молодёжь знали эти имена. Мы все с теплотой вспоминаем Владимира Владимировича и не только его роли и особый дар актера, мы помним его мудрость и человечность, которые  проявлялись и на сцене, и в жизни. Внутренняя интеллигентность, огромная любовь и преданность своему делу – качества которые отличают Владимира Борисова и  вызывают безмерное  уважение.».

Тёплыми воспоминаниями о совместной работе поделилась народная артистка России Жанна Романенко: «Божественное обаяние, голос, юмор тонкий. Господь одарил его многими талантами, и он щедро дарил этот талант нам. Очень его не хватает, скучаем. Но будем помнить всегда, он в нашем сердце».

Скульптор Дмитрий Власов рассказал, что при изготовлении памятной доски смотрел много фотографий и видеоматериалов: «Создание образа, особенно актёра, – весьма непростая задача. Потому что актёр многолик, и  угадать его, именно его самость, это самый сложный момент. Ну, насколько образ удался, это уже судить зрителям».

В торжественной церемонии также приняли участие министр внутренней политики Самарской области Сергей Филиппов, глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Елена Бондаренко, народный артист России Марк Левянт, артисты и сотрудники Самарского академического театра драмы, сообщает пресс-служба Самарского академического театра драмы им. М. Горького.

 

Фотограф — Евгения Смирнова/пресс-служба Самарского академического театра драмы им. М. Горького

Теги: Самара

