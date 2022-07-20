Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре могут ввести Face Pay для оплаты проезда в общественном транспорте
В Самаре могут ввести Face Pay для оплаты проезда в общественном транспорте
До 23 июля в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс
До 23 июля в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс
Минпромторг поддержал идею заморозки транспортного налога при покупке российского авто
Минпромторг поддержал идею заморозки транспортного налога при покупке российского авто
Самарцев просят не забывать про ковид-безопасность
Самарцев просят не забывать про ковид-безопасность
Каким будет проект «Билет в будущее» в 2022 году?
Каким будет проект «Билет в будущее» в 2022 году?
В Самаре увеличено количество авиарейсов до Еревана
В Самаре увеличено количество авиарейсов до Еревана
Строительство канатной дороги в Самаре под большим вопросом
Строительство канатной дороги в Самаре под большим вопросом
Продолжается регистрация зрителей на Молодежный форум ПФО «iВолга»
Продолжается регистрация зрителей на Молодежный форум ПФО «iВолга»
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.56
-1.27
EUR 57.15
-0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
В Самаре состоялись соревнования по мини-футболу
В Самаре на площади Куйбышева пройдёт фестиваль «Ярмарка вкусов», приуроченный к Дню работника торговли
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре полностью запретили продажу алкоголя 21 и 28 июля

20 июля 2022 11:58
439
В Самаре полностью запретили продажу алкоголя 21 и 28 июля

В четырех населенных пунктах Самары ввели полный запрет на продажу алкоголя. Речь идет о поселках Прибрежный и Винтай, а также селах Пискалинский Взвоз и Задельное Красноглинского района.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте областного кабинета министров. Согласно документу, приобрести спиртное будет нельзя 21 и 28 июля с 8:00 до 23:00, пишет ГТРК Самара.

Запрет на продажу алкоголя касается торговых точек, расположенных на ряде улиц. А вот на объекты общепита он не распространяется.

Итак, купить спиртное будет нельзя на следующих улицах:

  • Поселок Прибрежный: улицы Звездная (дома 1 – 17), Парусная (дома 1 – 32), Труда ( дома 1 – 22), Юности (дома 1 – 9), Никонова (дома 1 – 5), Овчарова (дома 1 – 7), Знаменосная ( дома 3 – 5), Прибрежнная (дома 2 – 20).
  • Поселок Винтай: улицы Гагарина (дома 1 – 18), Лесная (дома 2 – 10), Западная (дома 1 – 130, Школьная (дома 1 – 41), Озерная (дома 1 – 34), Советская (дома 1 – 19), Восточная (дома 1 – 15).
  • Село Пискалинский Взвоз: улицы Озерная ( дома 1 – 38) и Школьная (дома 1 – 40).
  • Село Задельное: улицы Школьная (дома 1 – 57), Северная (дома 1 – 75), Набережная (дома 1 – 34), Восточная (дома 1 – 24).

Напомним, 21 и 28 июля – дни открытия и закрытия Молодежного форума «iВолга». Он пройдет на Мастрюковских озерах. В Самарскую область приедут представители 77 субъектов Российской Федерации, Белоруссии и Луганской народной Республики.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
20 июля 2022  13:05
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
153
В Самаре пройдет гастрономический фестиваль
20 июля 2022  11:47
В Самаре пройдет гастрономический фестиваль
262
Фестивальная поляна готовится к проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»
20 июля 2022  09:46
Фестивальная поляна готовится к проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»
213
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
19 июля 2022  12:21
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
313
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
18 июля 2022  13:51
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
449
Весь список