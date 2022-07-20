В Самаре полностью запретили продажу алкоголя 21 и 28 июля

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В четырех населенных пунктах Самары ввели полный запрет на продажу алкоголя. Речь идет о поселках Прибрежный и Винтай, а также селах Пискалинский Взвоз и Задельное Красноглинского района.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте областного кабинета министров. Согласно документу, приобрести спиртное будет нельзя 21 и 28 июля с 8:00 до 23:00, пишет ГТРК Самара.

Запрет на продажу алкоголя касается торговых точек, расположенных на ряде улиц. А вот на объекты общепита он не распространяется.

Итак, купить спиртное будет нельзя на следующих улицах:

Поселок Прибрежный: улицы Звездная (дома 1 – 17), Парусная (дома 1 – 32), Труда ( дома 1 – 22), Юности (дома 1 – 9), Никонова (дома 1 – 5), Овчарова (дома 1 – 7), Знаменосная ( дома 3 – 5), Прибрежнная (дома 2 – 20).

улицы Звездная (дома 1 – 17), Парусная (дома 1 – 32), Труда ( дома 1 – 22), Юности (дома 1 – 9), Никонова (дома 1 – 5), Овчарова (дома 1 – 7), Знаменосная ( дома 3 – 5), Прибрежнная (дома 2 – 20). Поселок Винтай: улицы Гагарина (дома 1 – 18), Лесная (дома 2 – 10), Западная (дома 1 – 130, Школьная (дома 1 – 41), Озерная (дома 1 – 34), Советская (дома 1 – 19), Восточная (дома 1 – 15).

улицы Гагарина (дома 1 – 18), Лесная (дома 2 – 10), Западная (дома 1 – 130, Школьная (дома 1 – 41), Озерная (дома 1 – 34), Советская (дома 1 – 19), Восточная (дома 1 – 15). Село Пискалинский Взвоз: улицы Озерная ( дома 1 – 38) и Школьная (дома 1 – 40).

улицы Озерная ( дома 1 – 38) и Школьная (дома 1 – 40). Село Задельное: улицы Школьная (дома 1 – 57), Северная (дома 1 – 75), Набережная (дома 1 – 34), Восточная (дома 1 – 24).

Напомним, 21 и 28 июля – дни открытия и закрытия Молодежного форума «iВолга». Он пройдет на Мастрюковских озерах. В Самарскую область приедут представители 77 субъектов Российской Федерации, Белоруссии и Луганской народной Республики.