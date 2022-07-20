В Самаре полностью запретили продажу алкоголя 21 и 28 июля

В четырех населенных пунктах Самары ввели полный запрет на продажу алкоголя. Речь идет о поселках Прибрежный и Винтай, а также селах Пискалинский Взвоз и Задельное Красноглинского района.
Соответствующее распоряжение появилось на сайте областного кабинета министров. Согласно документу, приобрести спиртное будет нельзя 21 и 28 июля с 8:00 до 23:00, пишет ГТРК Самара.
Запрет на продажу алкоголя касается торговых точек, расположенных на ряде улиц. А вот на объекты общепита он не распространяется.
Итак, купить спиртное будет нельзя на следующих улицах:
Напомним, 21 и 28 июля – дни открытия и закрытия Молодежного форума «iВолга». Он пройдет на Мастрюковских озерах. В Самарскую область приедут представители 77 субъектов Российской Федерации, Белоруссии и Луганской народной Республики.