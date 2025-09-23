Я нашел ошибку
Главные новости:
Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения.
Осуждённой ИК-15 УФСИН СО предоставили отпуск с выездом за пределы учреждения
Здесь не просто живут, а строят будущее.
В рамках госпрограммы село Семеновка Нефтегорского района превращается в место комфорта
Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха.
Участник «Школы героев» присоединился к масштабному субботнику на озере Сакулино
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
24 сентября в регионе без осадков, днем преимущественно без осадков, до +29°С
Она будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально.
В России готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение вакциной от рака
«Школа фермера» – не просто курсы, а комплексная программа, сочетающая теорию и практику.
«Школа фермера»: в губернии стартовал третий поток образовательной программы
В Чапаевске участники очистили от бытового мусора одно из наиболее популярных мест отдыха горожан - причал.
Полицейские региона присоединились ко Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия»

В Самаре полицейские приняли участие в родительском собрании в одной из городских школ
В Самаре полицейские приняли участие в родительском собрании в одной из городских школ

23 сентября 2025 15:59
138
В завершение встречи организаторы призвали подростков быть внимательными к себе и окружающим, не нарушать закон и думать о последствиях своих поступков.

Полицейские и представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел в рамках профилактической работы с населением провели беседы с жителями региона.

В Самаре сотрудники полиции приняли участие в родительском собрании, проходившем в одной из городских школ.

Полицейские довели до участников информацию о статистике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, продемонстрировав видеоролики, посвященные Правилам дорожного движения и призвали родителей школьников проводить регулярные беседы со своими детьми, напоминая о необходимости быть бдительными и осторожными.

Кроме того, сотрудники органов внутренних дел рассказали о распространенных мошеннических схемах и объяснили основные способы противодействия злоумышленникам, подчеркнув, что нельзя передавать свои личные данные третьим лицам.

Полицейские рекомендовали поделиться полученной информацией с детьми и пожилыми родственниками.

В Похвистневском районе начальник отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Екатерина Шелкаева и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции Евгения Ромаданова совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Татьяной Вобликовой напомнили о правилах безопасности на улице и в сети Интернет отдыхающим городского парка.

Майор полиции напомнила о правилах поведения в общественных местах рассказав об ответственности за преступления и правонарушения.

В свою очередь госавтоинспектор объяснила, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных переходах и в общественном транспорте, отметив правила безопасности при использовании самокатов и велосипедов.
Старший лейтенант полиции предупредила, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части.

В завершение встречи организаторы призвали подростков быть внимательными к себе и окружающим, не нарушать закон и думать о последствиях своих поступков, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

