В Самаре полицейские помогли 82-летней женщине восстановить паспорт гражданина РФ

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На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова поступило благодарственное письмо, в котором местная жительница выражает признательность сотрудникам полиции ОП № 9 Управления МВД России по г. Самаре.

Автор обращения пояснила, что в марте текущего года её мать - 82-летняя жительница Железнодорожного района - потеряла паспорт гражданина Российской Федерации, но никому об этом не сказала. Переживания отразились на состоянии ее здоровья, когда это заметили родственники и узнали причину, то немедленно сообщили в отдел полиции №9 Управления МВД России по г. Самаре.

«Полицейские приехали к нам домой, оформили все документы, объяснили, какие действия предпринять для восстановления паспорта. Сотрудники отдела по вопросам миграции также быстро все оформили и уже 12 апреля мама получила новый паспорт гражданина РФ. Настолько доброжелательных полицейских я никогда не встречала. Понятно, что это их работа, но за образцовое исполнение служебных обязанностей, чуткое, внимательное и доброжелательное отношение к людям, профессиональную, грамотную и оперативную работу, прошу поощрить сотрудников полиции Железнодорожного района», - обратилась жительница областного центра начальнику главка.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.