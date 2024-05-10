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В Самаре полицейские и общественники провели «Уроки мужества» для подрастающего поколения

10 мая 2024 14:37
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В Самаре полицейские и общественники провели «Уроки мужества» для подрастающего поколения

В Самаре полицейские и общественники провели «Уроки мужества» для подрастающего поколения и встречи с действующими сотрудниками.

В одном из колледжей областной столицы полицейские сначала поговорили с учащимися на тему безопасности в сети Интернет. Слушатели активно включились в обсуждение о том, как не стать участником опасной и противозаконной группы, какие могут быть последствия, какие группы являются запрещенными, а какие – безопасными. Учащиеся вместе с полицейским вспомнили простые правила, которые нужно соблюдать при общении в сети Интернет, социальных сетях и мессенджерах, а также при размещении личной информации на своих страницах.

Затем ребята познакомились с сотрудниками кинологического подразделения. Инспектор-кинолог Центра кинологической службы Управления МВД России по г. Самаре Ирина Светкина рассказала об основных функциях подразделения, о главных правилах при дрессировке питомцев, по какому принципу отбирают собак, какие породы наиболее востребованы. Ирина также рассказал о работе собак во время Великой Отечественной войны. Учащиеся с интересом расспрашивали сотрудника полиции о том, как попасть на службу в кинологические подразделения. На данные вопросы ответили присутствующие на встрече сотрудники отдела по работе с личным составом Управления МВД России по г. Самаре. Вместе с этим они рассказали о специфике работы полка патрульно-постовой службы полиции и пригласили ребят стать частью данного коллектива.

После общения ребята с удовольствием познакомились с работой служебных собак. Инспектор-кинолог Ирина Светкина вместе со своими напарниками – немецкими овчарками, продемонстрировали безупречное выполнение команд и очаровали всех присутствующих.

Аналогичное мероприятие прошло на территории Промышленного района, на базе школы. Верный помощник инспектора-кинолога Центра кинологической службы Управления МВД России по г. Самаре Ирины Светкиной – немецкая овчарка по кличке Барс, продемонстрировал свои навыки и умения, чем вызвал бурю аплодисментов и радостного смеха у маленьких зрителей. Ирина рассказал, что Барс в настоящее время ушел на заслуженный отдых. Узнав об этом, ребята активно задавали вопросы о жизни служебных собак «на пенсии». Также кинолог познакомила детей с еще одним своим подопечным – немецкой овчаркой по кличке «Зерд». На протяжении мероприятия девочки и мальчики буквально наперегонки стремились к понравившимся питомцам. Каждому не терпелось погладить, поиграть и сфотографироваться с ними. Дети были очень рады пообщаться с животными, а собаки радостно виляли хвостами. Закончилось мероприятие совместным фотографированием.

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