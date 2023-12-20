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В Самаре полицейские и общественники присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

20 декабря 2023 17:42
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Полицейский Дед Мороз уже спешит поздравить ребят с наступающим Новым Годом!

Полицейский Дед Мороз уже спешит поздравить ребят с наступающим Новым Годом!

Сегодня по инициативе Министерства внутренних дел России стартовала ежегодная Всероссийская профилактическая акция «Полицейский Дед Мороз». В преддверии Нового года полицейские напомнят детям о правилах законопослушного поведения, поздравят и, конечно, подарят подарки.

Так, в рамках Всероссийской акции стартовал конкурс для ребят всего региона. Задачей участвующих – нарисовать для Полицейского Деда Мороза нагрудный знак, по которому любой сможет отличить привычного всем зимнего волшебника от Полицейского Деда Мороза. Посредством голосования членов Общественного совета при Главном управлении будут определены 3 победителя, которые получат подарки лично от Полицейского Дедушки Мороза. По эскизу участника, занявшего первое место, мастера сделают настоящий нагрудный знак, с которым Полицейский Дед Мороз пойдет к ребятам!

Новый Год – это пора чудес и волшебства. Сотрудники полиции совместно с Общественным советом сделают все возможное, чтобы каждый ребенок, кого посетит Полицейский Дед Мороз окунулся в атмосферу добра и позитива.

Ждём ваши творения с 20 по 26 декабря, включительно, по адресу https://vk.com/public212033167, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

 

Фото:   скриншот видео/предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

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