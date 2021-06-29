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В Самаре подвели итоги регионального этапа конкурса профмастерства «Воспитатель года»

29 июня 2021 14:55
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Педагог из Волжского района Тамара Забайкина представит Самарскую область на всероссийском этапе конкурса в Сочи.

В Самаре подвели итоги регионального этапа конкурса профмастерства «Воспитатель года». Победителем стала молодой педагог из детсада в развивающемся микрорайоне «Южный город-2» Тамара Забайкина. Члены жюри признали ее лучшей среди 10 человек, представивших на областном конкурсе свои новаторские разработки. Всего за титул лучшего воспитателя региона в 2021 году боролись 32 человека - представители 21 городских и 11 сельских образовательных организаций Самарской области. По словам участников соревнования, для них важна не только победа, но и возможность перенять опыт коллег.

 «Моя педагогическая находка - это нетрадиционные техники рисования. Это рисование песком на световом столе и граттаж – особый способ, где рисунок процарапывается на поверхности, - рассказала воспитатель детского сада №3 села Красный Яр Ольга Глухова. Елена Бакирова, воспитатель детсада «Светлячок» из Жигулевска, занимается с детьми опытно-экспериментальной деятельностью. На ее занятиях под названием «Лаборатория исследований» дошкольники на практике узнают, как могут меняться в результате определённого воздействия физические свойства веществ: цвет, запах и вкус.

Тамара Забайкина внедряет в дошкольное обучение пиктотехнологии: она старается с помощью игр и наглядных пособий развивать у детей алгоритмические умения, учит ребят планировать конкретные шаги для достижения цели. Эти умения, исключительно важные для будущего изучения математики и информатики, формируют у дошкольников осознанное поведение и помогают им влиться в учебную деятельность. Разработки Тамары Забайкиной способствуют решению важных для Самарской области задач ранней профориентации и подготовки для региона инженерно-технических кадров.

 «Конкурс - это азарт, это эмоции, это знакомство с талантливыми педагогами, с их новыми методиками, - рассказывает Тамара Забайкина. – Я люблю работать с детьми, они вдохновляют меня развиваться, двигаться вперед».

Награды победителям и лауреатам вручила замминистра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Приветствуя участников церемонии, она отметила: «На мой взгляд, дошкольное образование является в системе основным. Работа воспитателя - это огромная платформа, на которой впоследствии для ребенка выстроится все остальное - успех, карьера, уверенность в себе. Работать с дошколятами - это и огромная радость, и колоссальная ответственность».

Ежегодные конкурсы «Воспитатель года», «Учитель года» направлены на обмен опытом и внедрение инновационных технологий в образовании. Они побуждают педагогов развиваться профессионально, что способствует достижению приоритетной задачи, поставленной Президентом страны Владимиром Путиным, - войти в «десятку» стран-лидеров по качеству образования.

Новым возможностям для педагогов уделяется большое внимание в рамках реализации нацпроекта «Образование», инициированного Главой государства. Так, при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова регион получил в рамках нацпроекта грант на создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. Центр работает с сентября 2020 года на базе Самарского областного института повышения квалификации работников образования, за это время в нем прошли подготовку почти 4200 педагогов, из них порядка 1500 воспитателей.

Сейчас Тамара Забайкина активно готовится к дальнейшим конкурсным испытаниям. Продемонстрировать свое педагогическое мастерство она сможет уже в октябре этого года в Сочи, где пройдет Всероссийский этап конкурса «Воспитатель года». 

 

Теги: «Воспитатель года» конкурс победитель

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