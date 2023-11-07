В Самаре подвели итоги работы по организации дачных перевозок в минувшем сезоне

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В конце октября в Самаре завершилась работа дачных автобусов: в этом году последние организованные перевозки к садово-дачным массивам выполнены 28 и 29 октября.

В настоящее время подведены итоги сезона: по данным дирекции транспортного предприятия, всего в областной столице к дачам перевезли 719 863 пассажира. Это примерно на 3% больше, чем по прошлому году. При этом представители компании-перевозчика отмечают наличие минимального количества негативных обращений по качеству обслуживания садово-дачных маршрутов.

«Специалисты, отрабатывающие звонки по «горячей линии», фиксировали обращения со словами благодарности от дачников. Такая тенденция радует и одновременно вдохновляет делать свою работу еще лучше. Мы обращаем внимание на все пожелания и просьбы пассажиров и учитываем их при планировании и реализации на всех этапах процесса перевозок», – рассказала представитель транспортного перевозчика Анна Замыцкая.

По поручению руководства мэрии в текущем году регулярные перевозки к дачам стартовали раньше обычных сроков – уже с 15 апреля. Как и в предыдущие годы, в Самаре работали 29 дачных маршрутов, которыми охватили также Волжский, Красноярский и Кинельский районы Самарской области. Посадка пассажиров осуществлялась с 9 площадок. Для удобства дачников было задействовано 52 автобуса средней и большой вместимости. В период с середины апреля по сентябрь перевозки выполнялись и в будни (по большинству маршрутов – по средам и пятницам, по отдельным маршрутам – по вторникам и четвергам), и в выходные дни. В октябре в соответствии с утвержденным расписанием рейсы были организованы только по выходным.

Стоимость проезда на дачных маршрутах не менялась, их удалось сохранить на уровне 2021 года. Кроме того, для отдельных категорий граждан сохранили возможность применения льгот, и с использованием садово-дачных и социальных карт.

Пперед началом организованных перевозок в автотранспортном предприятии проверили техническое состояние подвижного состава, работу всех систем. Также прошла генеральная уборка – все автобусы были тщательно отмыты снаружи и внутри и продезинфицированы. В дальнейшем санитарное содержание продолжилось в соответствии с регламентом, в том числе, в промежутках между рейсами дополнительно протирали перила, поручни и другие контактные поверхности.

В следующем году, с учетом сезонности, дачные перевозки планируется возобновить. При этом снова рассмотрят возможность их более раннего старта: если позволит погода и дорожная маршрутная сеть будет полностью готова, то автобусы начнут курсировать в сторону дач с середины апреля. Так, в ходе подготовки к старту дачных перевозок во взаимодействии с представителями ГИБДД и садово-дачными товариществами проводится тщательное обследование маршрутов. При составлении дорожной карты учитываются наличие остановок и стоянок, готовность подъездных путей к дачным массивам и т.п.

Фото предоставлено горадминистрацией