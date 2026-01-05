В Самаре подвели итоги работы Единой дежурно-диспетчерской службы города за прошедший год

В Самаре подвели итоги работы Единой дежурно-диспетчерской службы города (ЕДДС) за 2025 год.

«Единая дежурно‑диспетчерская служба выполняет ключевую функцию городского координационного центра – обеспечивает круглосуточное взаимодействие всех служб без перерывов на выходные и праздники. Именно через ЕДДС Самары проходят все ключевые сигналы – от сообщений о коммунальных авариях до чрезвычайных ситуаций при непогоде. Системность, оперативность и внимание к деталям позволяют оптимизировать ресурсы, а главное, спасать человеческие жизни. В 2026 году продолжим укреплять взаимодействие всех городских структур с ЕДДС: от слаженности нашей совместной работы напрямую зависит безопасность и комфорт жителей Самары», – сказал глава города Самары Иван Носков.

По итогам 2025 года специалистами ЕДДС передана и обработана информация о 9013 преступлениях, 142 происшествиях и 1200 пожарах. На водных объектах зарегистрировано 26 происшествий, в результате которых благодаря оперативной работе диспетчеров удалось спасти 22 человека.

Фото: freepik.com