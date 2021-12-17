В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»

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В пятницу, 17 декабря, в столице региона подвели итоги десятого, юбилейного конкурса на присуждение премии Главы городского округа Самара «Мир равных возможностей» за 2021 год.

Данная премия в течение десяти лет вручается людям с ограниченными возможностями здоровья за достигнутые ими успехи в области общественной деятельности, литературы и искусства, образования и науки, предпринимательской, производственной и научно-рационализаторской деятельности, технического и народного творчества, физической культуры и спорта. В этом году комиссия отобрала 18 лауреатов в шести номинациях.

Победителей чествовали в Администрации Самары.

В номинации «Техническое и народное творчество» наград были удостоены Ольга Александровна Артамонова, художница, участница студии Инклюзивного творчества; Людмила Петровна Емельянова, член Кировской районной общественной организации Самарской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; Ноганова Виктория Вячеславовна - член Кировской районной общественной организации инвалидов.

В номинации «Образование и наука» были награждены профессор кафедры клинической медицины медицинского университета Попов Владимир Семенович, профессор кафедры клинической медицины медицинского университета; Долгов Андрей Иванович, преподаватель по вокалу в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 17» и Самарской духовной семинарии; Тангаева Елена Алексеевна, студентка третьего курса Поволжского государственного колледжа.

Лидерами в номинации «Физическая культура и спорт» стали Лущаев Алексей Владимирович, тренер детской футбольной команды «Крылья Мечты», в которой занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья; Соколов Юрий Михайлович, волонтер, обучает инвалидов и пенсионеров игре в настольный теннис; Белобородов Дмитрий Михайлович.

В номинации «Общественная деятельность» отметили достижения Бойкова Игоря Сергеевича, он является волонтером, работает с Самарской Городской Общественной Организацией Инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница»; Сапуновой Юлии Анатольевны, заместителя директора по организации реабилитационного процесса Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Самарский»; Анниковой Ольги Анатольевны – председателя регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов Опора, которая помогает людям, у которых возникли проблемы, связанные с протезированием.

В номинации «Предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность» отмечены Тюгашова Валентина Викторовна, директор Самарской областной библиотеки для слепых; электромонтажники-схемщики предприятия ООО «Самараавтожгут» Павлова Евгения Владимировна и Щуров Григорий Иванович.

В номинации «Литература и искусство» были награждены Тренинина Наталья Викторовна, председатель общественной организации инвалидов Советского района, создатель инклюзивного театра-студии «Амплитуда»; Штепо Валерий Степанович, член Самарского областного комитета Российский Союз ветеранов и Союза писателей России; Любимова Ольга Германовна, директор Самарской публичной библиотеки.

Фото: администрация Самары