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В Самаре подвели итоги Арт-премии имени К. Головкина-2022

19 декабря 2022 16:28
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Представили почтовую упаковку с отсылкой к самарскому модерну.

В Самаре подвели итоги Арт-премии имени К. Головкина-2022 и представили почтовую упаковку с отсылкой к самарскому модерну.

Награждение победителей прошло в галерее «Новое пространство» вечером 16 декабря – в преддверии дня рождения известного самарского купца, мецената, краеведа и художника Константина Павловича Головкина. В роли учредителей конкурса традиционно выступают: Самарское региональное отделение Союза художников России, Тольяттинское отделение Союза дизайнеров России, АНО «Культура Жизни». Арт-премия проходит при поддержке Министерства культуры Самарской области с 2021 г.

Премию К.Головкина присудили в пяти номинациях: традиционное изобразительное искусство, современное изобразительное искусство, дизайн, кураторство, специальная премия.

Гостям церемонии награждения Почта России представила лимитированную упаковку для посылок с дизайном, отсылающим к самарскому модерну. Это третий выпуск коллекционной упаковки, посвящённой сохранению культурного и природного наследия России. Изображение на коробках повторяет линии витражей, оконных проёмов и лепнины особняка Александры Курлиной, где сейчас располагается единственный в России Музей Модерна. QR-код на упаковке ведёт на описание пятидневного туристического маршрута по Самарской области «Волжский калейдоскоп».

На память о награждении приглашённые с удовольствием отправляли открытки, вид которых повторяет оформление почтовых карточек из личной коллекции Константина Головкина.

Основная цель премии - поддержка тех, кто создает талантливые произведения искусства, разрабатывает и реализовывает арт-проекты, выставки, экскурсии и другие неординарные события в регионе. Конкурс призван помочь формированию интеллектуальной среды, воспитанию художественного вкуса молодежи и созданию привлекательного имиджа региона.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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