В Самаре подошел к завершению проект «Голоса»

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«Голоса» – достойный внимания проект, направленный на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи. Через спектакль актёры Молодежного драматического театра «МАСТЕРСКАЯ» показали студентам, как наркотическая зависимость может разрушить жизнь. У юных зрителей была возможность не только посмотреть постановку, но и обсудить его сюжет с дипломированными психологом и юристом Самарского Дома молодёжи.

Основная задача «Голосов» – поговорить о сложности выбора жизненного пути. Показать, как важно оценивать последствия прежде, чем совершить поступок. Сталкиваясь с трудными жизненными ситуациями, мы часто боимся поделиться с близкими своими переживаниями, а ведь именно они могут помочь нам услышать голос разума.

«Актёры с помощью метода социодрамы смогли погрузить зрителей в историю. Спектакль заставляет задуматься и поднимает важные социальные проблемы. Многие делились своими эмоциями от просмотренного: все были впечатлены, как постановкой, так и игрой актёров. Поэтому «Голоса» – это важный проект, которому стоит уделить внимание» – поделился директор Самарского Дома молодёжи Дмитрий Кривов.

Проект реализуется в рамках муниципальной программы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы. Мероприятие осуществляется при поддержке Департамента культуры и молодёжной политики Администрации городского округа Самара. Организатором мероприятия выступает Самарский Дом молодежи.

Фото: пресс-служба СДМ