В Самаре подорожали банные услуги

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Власти Самары пересмотрели тарифы на посещение муниципальных бань. Постановление опубликовали на сайте мэрии.

— Один помыв в общем отделении бани будет стоить 260 рублей. Для льготников — 130 рублей. Новые расценки вступают в силу с 1 января 2022 года, — следует из опубликованного документа.

Таким образом, стоимость одного посещения муниципальной бани вырастет для рядовых жителей города на 20 рублей, а для льготников — на 10. Ко второй категории граждан относятся инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи с 3 и более детьми в возрасте до 18 лет. Также в этот список попали дети-сироты и пожилые самарцы, получающие пенсию по старости, пишет 63.ру.

Фото: pixabay.com