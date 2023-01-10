В Самаре подорожало посещение муниципальных бань

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Мэрия Самары проиндексировала тарифы на помыв в общих отделениях бань муниципальных предприятий банно-прачечного хозяйства Самары на 2023 г.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте горадминистрации, стоимость одного помыва продолжительностью 1,5 часа с 1 января 2023 г. составляет: 150 рублей для льготных категорий граждан и 300 рублей для всех остальных.

В декабре 2021 г. мэрия публиковала аналогичное постановление, в соответствии с которым стоимость помыва в 2022 г. составляла 130 и 260 рублей, соответственно.

К льготным категориям граждан, имеющим право на скидку, относятся: инвалиды 1 и 2 групп; ветераны Великой Отечественной войны; многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет; дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте до 18 лет, воспитывающиеся в семьях под опекой (попечительством), их опекун (попечитель) и супруг (а) опекуна (попечителя); пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости. Кроме того, льготы имеют все пожилые люди: мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, пишет Волга Ньюс.