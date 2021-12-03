В Самаре почтили память погибших воинов в День Неизвестного солдата

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В Самаре на площади Славы состоялась церемония возложения цветов и венков к Вечному огню у горельефа «Скорбящей Матери-Родине» посвященная Дню Неизвестного солдата.

В мероприятии приняли участие военнослужащие 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, представители Правительства Самарской области, юнармейцы и жители Самары. Они возложили венки и цветы к горельефу и почтили память погибших минутой молчания.

День Неизвестного солдата — памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.