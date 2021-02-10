В Самаре почтили память погибших сотрудников УВД

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В среду, 10 февраля, в Самарской области вспоминают сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Почтить память и возложить цветы к вечному огню и мемориальному комплексу пришли Губернатор Дмитрий Азаров, члены регионального Правительства, начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников, сотрудники и ветераны главка, родственники и друзья погибших.

Напомним, пожар в Главном управлении внутренних дел по Самарской области произошёл 10 февраля 1999 года. Здание было построено давно и перекрытия были деревянные, поэтому огонь стал быстро распространяться. Борьба с ним длилась больше суток. Спасли более 200 человек, многие из них находились в критическом состоянии. Трагедия унесла жизни 57 сотрудников правоохранительных органов.

Огонь полностью уничтожил здание. На этом месте был установлен Мемориальный комплекс, построен храм-часовня Святого Александра Невского. С 2014 года в регионе появилась памятная дата – каждый год 10 февраля вспоминают о правоохранителях, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Заместитель председателя общественного совета при ГУ МВД по Самарской области Алексей Левков был участником тех страшных событий. В то время он работал начальником управления по экономической безопасности и противодействию коррупции. Пожар унёс жизни 9 коллег из его управления.

«Казалось бы, времени прошло много, но из памяти эти события не исчезают, погибшие товарищи так и стоят перед глазами», – вспоминает Алексей Левков.

В этот день у мемориального комплекса традиционно собираются десятки самарцев, чтобы почтить память о людях, которые стояли на защите Родины. После церемонии возложения в храме-часовне Святого Александра Невского прошла панихида по погибшим в той страшной трагедии, сообщает пресс-слукжба облправительства.