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В Самаре почтили память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля 2024 20:54
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Состоялось возложение цветов к Мемориалу самарцев, погибших в необъявленных войнах.

В четверг, 15 февраля, в Самаре на площади Памяти состоялось возложение цветов к Мемориалу самарцев, погибших в необъявленных войнах. В торжественном мероприятии приняли участие Елена Лапушкина, представители ветеранских и общественных организаций, юнармейцы, родные и близкие погибших, жители города.

В декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан, чтобы предотвратить угрозы иностранного военного вмешательства. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для России окончание Афганской войны, через которую прошли свыше 600 тысяч советских солдат. Всего в Афганистане воевало около 620 тысяч советских воинов, погибли около 15000 человек.

«Много задач выполнялась частями и подразделениями 40-й Армии и гражданским персоналом. Строились больницы, дома, различные энергетические сооружения. Наверное, каждый из нас сегодня вспоминает о тех годах, о тех днях, когда он выполнял поставленную задачу на территории Афганистана. Сегодня мы проводим специальную военную операцию для того, чтобы на территории братской нам Украины не воспряли духом те идеи нацизма, которые были в период в Великой отечественной войны. Сегодня наши войны исполняют свой священный долг по защите нашей с вами мирной жизни», - сказал член Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары», участник войны в Афганистане, генерал-майор Владимир Тимошинов.

До 2011 года 15 февраля отмечался как День памяти воинов-интернационалистов, но официального статуса не имел. В 2010 году новая дата была утверждена как единый День памяти обо всех гражданах России, проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом. В 2024 году исполняется 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.

«35 лет назад наших ребят направили служить в Афганистан. 245 наших парней и офицеров не вернулись обратно домой. Наша организация состоит из семей тех ребят, которые не вернулись. Хотелось бы сказать нашим ветеранам большое спасибо за то, что мы сейчас живем в мирное время, и пожелать всем вам здоровья и счастья, погибшим – вечный покой и память, а вам живым – слава», - обратилась к собравшимся председатель Самарской региональной общественной организации родителей, пенсионеров и инвалидов военнослужащих, погибших в Афганистане «Долг» Каюкова Татьяна.

Сегодня по всей стране проходят мероприятия, посвященные памяти всем тем, кто до конца остался верен своей клятве, ценой жизни исполнил свой долг перед родиной. Этот день для россиян - символ мужества, величия и силы духа поколения, родившегося после Великой Отечественной войны.

Память воинов-интернационалистов и воинов Афганской войны почтили минутой молчания.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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