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В Самаре отметили Масленицу: ФОТО

17 марта 2024 20:33
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В Самаре отметили Масленицу: ФОТО

В Самаре сегодня, 17 марта, отметили Масленицу. Многолюдные гуляния развернулись на площади Куйбышева: самарцы всех возрастов окунулись в атмосферу праздника. Гостей встречала огромная фигура Маслены, развлекали скоморохи, в "Городе мастеров" представили свои работы ремесленники региона. Игры, хороводы, спортивные состязания, столб с подарками — и, конечно, блины; всё это радовало горожан, а погода не подвела, стояла по-настоящему весенняя.

Корреспондент НИА Самара приглашает посмотреть, как проходили гуляния.

Фото: Дильдина Светлана

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Теги: В центре внимания Фоторепортажи

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