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В Самаре отметили финалисток общественной акции «Женщина года – 2023»

29 февраля 2024 17:46
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В этот день почетного звания «Женщина года» были удостоены 50 жительниц Самары.

В среду, 28 февраля, в Самаре подвели итоги городской общественной акции «Женщина года-2023», организация этого мероприятия давно стала доброй ежегодной традицией. Акция признания проводится по инициативе общественной организации «Союз женщин городского округа Самара» при поддержке Администрации Самары и городской Думы.

Проведение этого престижного конкурса особенно актуально в Год семьи, поскольку он направлен на повышение социального статуса женщин в современном обществе, привлечение внимания общественности к их вкладу в социально-экономическое развитие города, а также на утверждение приоритетов семьи и материнства.

В этот день почетного звания «Женщина года» были удостоены 50 жительниц Самары. Каждая из них является признанным специалистом в своей сфере и достигла убедительных успехов. Номинации охватывают различные направления деятельности: «Женщина – общественный деятель», «Профсоюзный лидер», «Специалист здравоохранения», «Руководитель и Деловая женщина», «Наставник», «Специалист производственной и непроизводственной сфер», «Специалист образования и науки», «Представитель культуры и искусства».

«В этом году в финал вышли 50 номинантов. По инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2024 году был дан старт Году семьи, и мы поддерживаем эту инициативу вместе с Губернатором Дмитрием Азаровым и Главой города Еленой Лапушкиной. Отрадно, что именно у нас в Самаре такие доблестные женщины, которые занимают активную жизненную позицию в различных аспектах деятельности. Семья - это главный источник, от которого зависит благосостояние нашего современного общества, поэтому мы подчеркиваем ее значимость в нашей акции», – подчеркнула председатель городской общественной организации «Союз женщин городского округа Самара» Светлана Севенюк.

Акция проходила в два этапа, в ходе которых экспертная комиссия оценивала не только профессиональные заслуги каждой участницы в ее сфере деятельности, но и учитывала ее общественную работу, социальную активность. Так, одним из победителей акции стала директор центр «Помощь» г.о. Самара Татьяна Ушатова. Сотрудники учреждения, которым она руководит, проводят консультации несовершеннолетних и их родителей по вопросам задержки психического развития, проблем с учебой и в общении с одноклассниками.

«Я хотела бы поблагодарить создателей этого проекта за то, что нас заметили и оценили нашу работу. И я, и мои коллеги ощущаем себя нужными и чувствуем, что приносим пользу. Хочется сказать всем людям, а особенно ранимым подросткам, что всегда есть выход из ситуации, и в жизни много прекрасного. Однако, если возникает недопонимание, дискомфорт то следует обращаться за профессиональной помощью», – уверена педагог-психолог, кризисный психолог, директор центр «Помощь» г.о. Самара Татьяна Ушатова.

2023 год в России был признан Годом педагога и наставника и поэтому не случайно, что в номинации «Наставник» отметили начальника испытательной лаборатории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода Анну Некрасову. Она помогает молодым специалистам освоить все тайны своей профессии, терпеливо рассказывает о важных нюансах и уверена, что практика наставничества очень востребована.

«Я благодарна своему предприятию за то, что мне дали возможность проявить себя в роли наставника для начинающих специалистов. Важно чтобы наставник был другом для своего подопечного. Когда между ними возникают доброжелательные отношения, то работа идет быстрее и поставленные цели достигаются на всех уровнях», - отметила Анна Некрасова.

Акция «Женщина года» позволяет отметить заслуги жительниц областной столицы не только в профессиональной, но и в общественной деятельности, воспитании детей и напоминает каждой представительнице прекрасного пола, что реализоваться можно абсолютно в любой области.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

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