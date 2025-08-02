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В Самаре отметили День воздушно-десантных войск

2 августа 2025 19:37
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Во время торжественного мероприятия на площади Славы десантники вспомнили своих боевых товарищей, почтили их память минутой молчания и возложили цветы к горельефу Скорбящей Родины-Матери.

2 августа в Самаре на площади Славы состоялся торжественный митинг, посвященный Дню воздушно-десантных войск. Его главными участниками стали десантники, в разное время проходившие службу в «крылатой пехоте» и принимавшие участие в локальных конфликтах на территории России и за ее пределами, члены Самарской общественной организации ветеранов «Союз десантников и подразделения специального назначения». 

«Сегодня девиз десантников «Никто, кроме нас» звучит по-новому. Грозно, торжественно, сильно. Действительно, никто, кроме наших бойцов не остановит и не сотрет с лица земли поднявший голову нацизм. Не защитит мирных жителей от людей, которых трудно назвать людьми. От тех, у кого нет совести и чести, нет Родины и флага, нет жалости и сострадания даже к детям и старикам. Но все же в этом «никто, кроме нас» - есть еще и уверенность, что враг будет разбит, и победа будет за нами. Поздравляю ветеранов ВДВ, действующих военных, тех, кто проходил и проходит срочную службу в воздушно-десантных войсках. Здоровья, душевных сил, мудрости, стойкости и личного счастья!» – написал в своем телеграм-канале Иван Носков.

Отметим, что воздушно-десантные войска были основаны в 1930 году и сегодня отмечают свое 95-летие. 

«Братство десанта – это то, что не слабеет с годами, сколько бы лет ни прошло с периода службы. Каждый из нас помнит своих товарищей, с кем вместе защищали Родину, с кем верили в скорое благополучие и возвращение домой. Каждый тогда надеялся, что этого больше не повторится, но сейчас многие десантники вновь защищают нашу страну. Гордимся молодыми ребятами – достойными продолжателями традиций «крылатой пехоты» - и чтим память всех, кого уже нет с нами», - сказал председатель Самарской общественной организации ветеранов «Союз десантников и подразделения специального назначения» Валерий Гордеев. 

Во время торжественного мероприятия на площади Славы десантники вспомнили своих боевых товарищей, почтили их память минутой молчания и возложили цветы к горельефу Скорбящей Родины-Матери. Также утром состоялась торжественная церемония возложения цветов на площади Памяти, а днем - патриотический концерт на набережной Волги с показательными выступлениями парашютистов-десантников.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

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