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В Самаре отметили 79-летие полного снятия блокады Ленинграда
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В Самаре отметили 79-летие полного снятия блокады Ленинграда

27 января 2023 15:14
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Возложение цветов к Вечному огню, а также памятнику «Жителям и защитникам блокадного Ленинграда» состоялось в парке Победы.

В пятницу, 27 января, в Самаре отметили 79 лет с момента полного снятия блокады Ленинграда. Возложение цветов к Вечному огню, а также памятнику «Жителям и защитникам блокадного Ленинграда» состоялось в парке Победы.

Отдать дань памяти погибшим и воздать почести живым героям, отстаивавшим северную столицу во время Великой Отечественной войны, пришли глава Самары Елена Лапушкина, председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев, председатель Самарской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Валерий Довгяло, члены политических партий, студенты кадетского корпуса, студенты СамГТУ, волонтеры и жители Самары.

Ежегодно 27 января россияне отмечают окончательное снятие блокады Ленинграда, вспоминают героизм бойцов Красной Армии, которые решительным ударом по немецким позициям обеспечили освобождение города.

Сегодня на церемонии присутствовало «Самарское знамя»: символ силы духа и чести самарцев, символ освобождения славянских народов и бессмертного подвига российского солдата и офицера. Память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда почтили минутой молчания.

В завершении церемонии глава города возложила цветы к бюстам Героев Советского Союза Василию Маргелову и Владимиру Чудайкину.

 

Фото:   администрация Самары

 

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