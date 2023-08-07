В Самаре отметили 25-летие создания института государственной регистрации

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5 августа 2023 г. в Управлении Росреестра по Самарской области прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летию создания института государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и открытия Государственного учреждения юстиции «Самарская областная регистрационная палата» (СОРП). За годы своей работы Управление Росреестра по Самарской области зарекомендовало себя как авторитетное ведомство, ведущее масштабную работу, обеспечивающую гарантии и защиту прав собственности граждан и организаций Самарского региона.

На торжественном мероприятии сотрудникам ведомства были вручены награды от Правительства Самарской области, Самарской Губернской думы, Главы городского округа Самара, Думы городского округа Самара, главы городского округа Тольятти.

Руководителем Управления Росреестра по Самарской области Вадимом Владиславовичем Маликовым были отмечены приглашенные на мероприятие ветераны регистрационный системы, которые посвятили немалую часть своей жизни для ее развития и процветания: «Сегодня к нам пришли люди, которые стояли у истоков регистрационной системы, вложили свой труд и знания в серьезное общее дело, сплотив коллектив. Именно 5 августа 1998 года закипела та жизнь, которой все мы живем уже 25 лет. 25 лет – это прекрасный возраст: школа пройдена, институты закончены, и впереди еще вся жизнь! Спасибо нашему коллективу, в основе которого лежит взаимоуважение и дружба, за достойное выполнение гражданского долга и добросовестное отношение к труду!».

Институт государственной регистрации является важным элементом правового регулирования отношений, в котором интересы и права граждан стоят на первом месте. У истоков создания регистрационной системы в Самарской области в 1998 году стояла Ольга Дмитриевна Гальцова. В своем выступлении Ольга Дмитриевна отметила: «25 лет назад нашей команде предстояло решить важную государственную задачу – обеспечить организованный оборот недвижимости и гарантии защиты конституционного права собственности для граждан и юридических лиц, что создавало мощный импульс для развития экономики региона. Несмотря на многочисленные реформы и преобразования системы государственной регистрации прав, стиль и методы работы, традиции, заложенные 25 лет назад, сохранились и получили развитие в Управлении Росреестра по Самарской области. От всего сердца поздравляю коллег, желаю всему коллективу благополучия, процветания, мира, добра, а также новых побед и свершений!»

Управление Росреестра по Самарской области открыто к диалогу по всем вопросам своего широкого спектра полномочий: по регистрации прав и кадастрового учета, электронных услуг, по надзорным функциям. Оно всегда в «центре» всех социально-значимых процессов региона в земельно-имущественной сфере. Его деятельность напрямую влияет на инвестиционную привлекательность муниципальных образований и региона. Итоги деятельности, подведенные Агентством стратегических инициатив, подтверждают высокую оценку Самарской области со стороны бизнеса в рейтинге инвестиционной привлекательности. Одним из показателей Национального рейтинга инвестиционного климата региона стал высокий результат эффективности процедур, связанных с учетно-регистрационной деятельностью.

Подарком для всех собравшихся, а это сотрудники, начавшие свой путь в Самарской областной регистрационной палате, коллеги из филиала ППК Роскадастр по Самарской области, члены Общественного совета при Управлении, стал торжественный концерт. В честь юбилея в галерее Управления открылись сразу три экспозиции: «Здесь моя работа, здесь моя семья…» - серия фотографий сотрудников Росреестра, нашедших свое семейное счастье в коллективе. Выставка «Юбиляры в юбилей» - это фото сотрудников, чьи юбилейные даты в этом году совпали с четверть вековой датой создания института государственной регистрации. Третья выставка «Есть только миг…» – экскурс по незабываемым событиям из жизни коллектива.

«За 25 лет пройден большой путь, проделана огромная работа. В этих фотографиях запечатлены лишь мгновения из нашей жизни, но эти мгновения так дороги для нас! Наша служба – важнейшее звено в экономике страны. И не случайно огромная работа, проделанная нашим ведомством за 25 лет, отмечена на самом высоком уровне. Хочу поблагодарить всех наших сотрудников за их важный труд и пожелать, чтобы целью нашей общей работы оставалось качественное, доступное и оперативное предоставление услуг в сфере недвижимости», - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Александровна Титова.