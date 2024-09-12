В Самаре отмечают 200-летия со дня рождения Петра Алабина

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Петр Владимирович Алабин - выдающийся российский государственный и общественный деятель. Он внес значительный вклад в развитие экономики, образования, здравоохранения и культуры губернской Самары. Он являлся инициатором создания знаменитого Самарского знамени, основателем музеев в Вятке, Севастополе и Самаре. Прославился как военный писатель, историк, археолог, краевед, ботаник.

Пожалуй, немного в истории Самары найдется личностей, внесших столь значительный вклад в её развитие. Благодаря ему в Самаре появился водопровод, здание городского театра, памятник Александру II, библиотека, типография и метеостанция. Вверенный Петру Владимировичу город прославился на весь мир во время войны на Балканах. Алабин принимал активное участие в оказании помощи болгарам, задыхающимся от османского ига, а вышитое монахинями Иверского монастыря Самарское знамя стало символом победы России в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов и освобождения стран Балканского полуострова от полувекового османского ига.

В 2024 году исполняется 200 лет со дня рождения Петра Владимировича. К юбилейной дате Музей имени Алабина подготовил выставочный проект «Алабин.Семья.Россия».

На выставке представлены ранее неизвестные уникальные материалы, документы и фотографии, раскрывающие новые страницы и грани разносторонней деятельности Петра Владимировича, истории семьи и его потомков.

Посетители выставки познакомятся с многогранной личностью Петра Владимировича не только как государственного деятеля, но и как заботливого главы большого семейства. Старинные фотоальбомы и дневники погрузят со своих страниц в теплые семейные воспоминания, а подлинные бытовые предметы позволят посетителям почувствовать себя гостем в доме, посетить гостиную, детскую и кабинет.

В честь Дня рождения Петра Владимировича в Музее имени Алабина будут проведены праздничные мероприятия:

14 сентября в 15:00 - обзорная экскурсия по экспозиции выставки «Алабин. Семья. Россия».

15 сентября в 15:00 - интерактивное занятие «В гостях у Алабиных». Участники заглянут в импровизированные комнаты дома, полистают семейный альбом, почувствуют себя почётными гостями семьи Алабиных.

Фото: скрин видео СОВА