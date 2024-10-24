В Самаре открывается галерея народных ремесел

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1 ноября, в 11:00, в Самаре, на площадке агентства социокультурных технологий, начинает работать галерея народных ремесел.

Галерея народных ремесел – это новое выставочное пространство, где мастера декоративно-прикладного творчества, народных художественных промыслов и ремесел Самарской области смогут показать свои изделия широкой аудитории, пообщаться с поклонниками своего творчества.

Открывает галерею выставка самарской глиняной игрушки заслуженного работника культуры РСФСР, мастера народных художественных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства Самарской области Лоры Городецкой – «Самарская купчиха на небесной козочке». На выставке ее игрушки буквально оживают: пьют чай с баранками, ведут степенные разговоры, прогуливаться в цветочном саду, летают на Луну , и все это благодаря самарскому писателю Денису Либстеру, который специально для выставки написал литературные истории. Сказочные новеллы можно будет не только прочитать, но и послушать. Актер и режиссер театра САМАРТ Алексей Елхимов записал аудиоспектакль по мотивам сказок из волшебной страны Лоры Городецкой.

«Лора Константиновна более 50 лет создает глиняные игрушки, вдохновляясь символами, легендами, образами старой Самары. Вся душа Самары здесь – мастер рассказывает истории о нашем городе, знакомит с городскими легендами. И совсем неслучайно на выставке соединились ремесло и литература», – рассказал директор агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин.

Игрушки Лоры Константиновны – это самые разные образы. Слоны, запанской мужичок Миша Угаров, козочки, пани Лора, отставной офицер. И, например, любимый ученик мастера – Витенька с букетом роз для своего учителя. Давно погибший, но в сердце мастера живущий.

«Лора Городецкая, безусловно, мастер своего дела. И, как и любого мастера, у нее получилось создать свой собственный мир: живой и яркий. Мир, с которым хочется познакомиться поближе, - поделился писатель Денис Либстер. И это здорово, что сегодня у нас есть такая возможность. Очень рад, что я познакомился с ней и могу теперь помочь другим узнать ее творчество».

«Если говорить на языке современного искусства, самарские глиняные игрушки Лоры Городецкой – это очень мощный медиум, - отметил Илья Саморуков, кандидат филологических наук, куратор выставки. – Явление для Самарской области, возможно, не до конца осознаваемое всеми ценителями и знатоками искусства. Лора Константиновна – художник со своей продуманной концепцией, особым подходом, что и создает ее уникальный мир, который при подготовке экспозиции все участники проекта почувствовали и передали каждый своим образом и способом».

В первый день работы галереи с выставкой познакомятся студенты декоративно-прикладного отделения и народных художественных промыслов и ремесел Самарского областного училища культуры, факультета культурологии Самарского государственного института культуры. Для будущих специалистов в сфере культуры запланирована обширная программа. Лора Городецкая проведет мастер-класс по созданию самарской глиняной игрушки.

Свое практическое занятие со студентами проведет ученица Лоры Константиновны, автор собственной технологии создания глиняной игрушки, мастер народных художественных ремесел и промыслов Самарской области Елена Беляева.

В день открытия в галерее также состоится вручение свидетельств о присвоении звания мастеров народных художественных ремесел и промыслов, декоративно-прикладного искусства Самарской области лучшим ремесленникам региона.

В течение ноября в галерее пройдут тематические экскурсии и открытые лекции.

Вход в галерею народных ремесел – свободный( 6+ )

Напомним, что проект галереи ремесел реализуется на грантовые средства Президентского фонда культурных инициатив. Инициаторы создания креативного пространства для ремесленников региона – Агентство социокультурных технологий и общественная организация «Содружество детских и молодежных объединений».