В Самаре открыта запись на мастер-классы Международного кинофестиваля «Соль земли»

17 и 18 сентября в рамках Международного кинофестиваля «Соль земли» состоятся тематические мастер-классы. Участникам раскроют секреты операторского искусства, успешного продюсирования и интервью.

Мастер-класс по операторскому искусству проведет Ваагн Тер-Акопян (Армения) – член жюри кинофестиваля «Соль земли», оператор-постановщик, дважды лауреат государственной премии Армении, член Киноакадемии Армении, председатель Гильдии операторов Армении. Мастер-класс состоится 17 сентября в 19:00 в камерном зале кинотеатра «Художественный».

О секретах успешного продюсирования участникам расскажет президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, Член Общественного совета Комитета по культуре Государственной Думы РФ Филипп Кудряшов. Мастер-класс состоится 18 сентября в 19:00 в камерном зале кинотеатра «Художественный».

Мастер-класс «Интервью! Для блога, для кино, для жизни» проведет журналист, режиссер документального кино, обладатель наград российских кинофестивалей Виктория Казарина. Он состоится 18 сентября в 11:00 в ДК «Победа».

Для регистрации на мастер-классы необходимо отправить смс-заявку по тел. 8 (960) 823-17-35.