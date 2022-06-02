В Самаре открыта универсальная спортивная площадка на территории школы-интерната № 115

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Представитель Общественного совета при УМВД Самары Александр Чернышев принял участие в торжественном открытии универсальной спортивной площадки на территории школы-интерната № 115 Самары. Именно ему предоставили почетное право перерезать символическую красную ленту:

«Подобные мероприятия являются важным элементом пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков, вовлечению их в занятия спортом, примером организации правильного досуга для несовершеннолетних», - подчеркнул в своей приветственной речи Александр Павлович.



После церемонии открытия учащиеся школы-интерната приступили к футбольным соревнованиям. На мини-поле команды вышли в прекрасном настроении, а поддержку их спортивного духа обеспечивали болельщики, в том числе сотрудники социального учреждения. Матч прошел динамично, интересно, хотя и выдался очень непростым для участников. Развернувшаяся на поле борьба заставила не на шутку поволноваться болельщиков. В товарищеской встрече юные футболисты показали стремление к победе и высокий командный дух.



«Спорт позволяет детям развивать ловкость, быстроту, выносливость, дает заряд положительной энергии и замечательное настроение. Спасибо руководству школы и педагогам за стремление улучшить условия для наших детей, а появление площадки в рамках проекта «Мир один для всех» - это дополнительная возможность реабилитации для ребят из школы- интерната», - отметил общественник Александр Чернышев.



По признанию юных спортсменов, развлечения в кругу друзей и на открытом воздухе доставили им огромную радость и принесли неоценимую пользу их здоровью, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО