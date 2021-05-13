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В Самаре открылся уникальный для региона сервиса экскурсионных автобусов-кабриолетов «Поехали!»

13 мая 2021 15:28
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Экскурсионный автобус будет работать на постоянной основе и отправляться в рейс ежедневно.

В Самаре состоялось торжественное открытие уникального для региона сервиса экскурсионных автобусов-кабриолетов «Поехали!». Это сервис регулярных обзорных экскурсий по областной столице, его главное преимущество – открытые крыши и оконные проемы, благодаря которым открывается прекрасный вид на основные достопримечательности Самары.  

Проект реализован компанией ВТК-ТУР совместно с департаментом туризма министерства культуры Самарской области. Первыми, кто смог оценить возможности сервиса, стали журналисты и блогеры.

Путешествие по городу сопровождается аудиогидом с наушниками. Пока  время экскурсию можно прослушать на русском языке, однако в ближайшее время ее переведут на 8 языков, в том числе для туристов из стран Азии, Европы и арабского мира.

Экскурсия на автобусе-кабриолете длится около 1,5 часов, а протяженность маршрута составляет 13 км. За это время туристы и жители города смогут познакомиться с достопримечательностями Самары, увидеть парки и скверы города, насладиться панорамными видами и сделать фотографии на память. Во время движения по маршруту автобус делает 7 остановок, на которых расположены основные объекты посещения: исторические места, музеи, парки, скверы, набережная, объекты общественного питания. При этом турист, приобретая билет на весь день, может выйти на любой остановке, посетить понравившуюся локацию и продолжить экскурсию на следующем автобусе. Благодаря этому экскурсант фактически получает полноценное путешествие по видовым объектам Самары.

Экскурсионный автобус будет работать на постоянной основе и отправляться в рейс ежедневно. Отправление автобуса осуществляется каждые два часа от Самарского речного вокзала с понедельника по четверг с 16:00 до 22:00 (с 10:00 до 16:00 – по предварительной записи) и с пятницы по субботу с 10:00 до 22:00.

«Автобус проезжает в непосредственной близости от наших многочисленных музеев: музей Эльдара Рязанова, Самарский литературно-мемориальный музей им. Максима Горького, музейно-выставочный комплекс «Самара-космическая», это остановка, которая находится в непосредственной близости от художественного областного музея. Туристы и жители имеют возможность выйти там, посетить экспозиции и сесть на втором или последующем круге на этот автобус вновь», — рассказал руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Развитие внутреннего туризма – часть стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 

 

Теги: автобус-кабриолет Самара экскурсии

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