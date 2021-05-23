В Самаре открылся Цирк на льду в шатре у ТЦ "Амбар"

144

В четверг 20 мая на парковке возле торгового комплекса "Амбар" на Южном шоссе, 5 открылся Цирк на льду, в котором нет диких животных. В шоу задействованы дрессированные кошки, собаки породы хаски и голуби. Также в нем принимают участие фигуристы - мастера спорта, участники международных соревнований и призёры юниорского чемпионата мира.

Зрители могут увидеть выступления жонглеров и фокусника, воздушных гимнастов и акробатов, велокаскадеров и клоуна. Шоу сопровождается световыми эффектами, продолжительность представления - 2 часа 20 минут с антрактом.

Стоимость билетов - от 500 рублей в зависимости от места в зрительном зале, для детей до 5 лет - бесплатно (без предоставления отдельного места). На сайте цирка в настоящее время доступны билеты до 13 июня включительно. Также можно купить билет на месте в кассе, пишет Самру.ру.

0+