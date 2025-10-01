Я нашел ошибку
Главные новости:
Наиболее популярными креативными индустриями у самарской молодежи до 25 лет являются реклама и PR, разработка ПО и ИТ-услуги, дизайн и фотография.
Молодые предприниматели губернии в 2 раза чаще выбирают бизнес в креативной сфере
Данный объект планировался как офисное здание с подземной автостоянкой, но в процессе строительства были выявлены серьезные нарушения.
К демонтажу недостроенного девятиэтажного здания приступили в Самаре
«Экопункты» — важная часть современной системы обращения с отходами, основанной на раздельном сборе.
В Самаре открылся первый в регионе современный «Экопункт» по приему вторсырья
Марат Милюков помогает возвращающимся из-за ленточки бойцам и их близким, уделяет большое внимание работе с детьми и молодежью. 
Ветеран СВО из Самары Марат Милюков: «Воинское братство – одна из самых больших ценностей»
Создание Единого документа знаменует переход от точечного регулирования к системному стратегическому планированию.
Самарская область приступает к созданию Единого документа  территориального планирования и градостроительного зонирования
В Могилеве состоялся международный марафон, в рамках которого разыгрывались чемпионат СНГ и чемпионат Беларуси по марафонскому бегу.
Тольяттинский легкоатлет Владимир Чистяков стал призером чемпионата СНГ
Направленные на защиту прав и безопасности граждан преклонного возраста.
В Международный день пожилых людей, полицейские региона провели профилактические мероприятия
Соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Ночью и утром 2 октября в регионе ожидается туман
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.61
-0.26
EUR 96.86
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре открылся первый в регионе современный «Экопункт» по приему вторсырья

1 октября 2025 17:05
167
«Экопункты» — важная часть современной системы обращения с отходами, основанной на раздельном сборе.

1 октября в областном центре начал работу первый «Экопункт» – современная площадка для раздельного сбора отходов. Пилотный проект реализуется группой компаний «Акрон холдинг» совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Самарской области. В открытии приняли участие Самарский областной детский эколого-биологический центр и экологический клуб «Жизнь» Самарского политеха.

«Запуск первого «Экопункта» – это шаг к рациональному использованию отходов. Для жителей это удобный и экономически мотивированный инструмент, который помогает формировать эко-привычку. Проект также позволит разгрузить отрасль обращения с отходами», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов. 

Новый «Экопункт» расположен по адресу: ул. 22 Партсъезда, 1г. Он предназначен для приема широкого спектра вторичного сырья: крупной и мелкой бытовой техники, электроники, макулатуры, пластика, стекла, автомобильных шин, текстиля, а также черного и цветного металла. Главное требование к сырью – изделия должны быть чистыми, без скотча, наклеек и жидкостей. Собранные отходы по мере накопления направляются компаниям-переработчикам. 
 

«Самарский проект «Экопункт» – аналог «Мегабака», который успешно работает в Подмосковье. Соглашение с «Акрон Холдинг» мы заключили этим летом. Была проделана большая работа по поиску подходящих земельных участков. Как мы и обещали, проект запустили уже в этом году. Уверен, он будет развиваться», – добавил Ефимов. 

Для успешной реализации экологической инициативы Правительством Самарской области был упрощен порядок предоставления земельных участков под размещение «Экопунктов». Уже определены места для размещения следующих четырех пунктов. По словам группы компаний «Акрон Холдинг» всего в регионе планируется создать сеть из 20 «Экопунктов».  

«В обществе есть стереотип, что разделять отходы – бессмысленное занятие. Стереотипы нужно ломать. Я рада, что в нашем регионе сейчас развивается такая инфраструктура. Возможность разделять и сдавать отходы формирует эколого-сообразные паттерны поседения, повышает уровень экологической культуры населения и индивидуальной ответственности. Сегодня мы с педагогами внесли и свой вклад – сдали пластик в открывшемся «Экопункте», – рассказала педагог эколого-биологического центра Наталья Рогова.

«Экопункты» — важная часть современной системы обращения с отходами, основанной на раздельном сборе. Их работа напрямую способствует достижению одной из ключевых целей национального проекта «Экологическое благополучие» — значительному увеличению доли перерабатываемых отходов.

Телефон «Экопункта»: 8-927-007-69-58

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
01 октября 2025, 16:03
Ночью и утром 2 октября в регионе ожидается туман
Соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим. Экология
121
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
30 сентября 2025, 14:05
С 1 по 7 октября в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Соблюдайте запрет на посещение лесов. Экология
263
В Самаре ночью -1, -3°С, днем +9, +11°С.
29 сентября 2025, 18:36
30 сентября в регионе без осадков, до +12°С
В Самаре ночью -1, -3°С, днем +9, +11°С. Экология
372
В центре внимания
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
139
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
222
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
398
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
1456
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
371
Весь список