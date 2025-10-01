В Самаре открылся первый в регионе современный «Экопункт» по приему вторсырья

167

1 октября в областном центре начал работу первый «Экопункт» – современная площадка для раздельного сбора отходов. Пилотный проект реализуется группой компаний «Акрон холдинг» совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Самарской области. В открытии приняли участие Самарский областной детский эколого-биологический центр и экологический клуб «Жизнь» Самарского политеха.

«Запуск первого «Экопункта» – это шаг к рациональному использованию отходов. Для жителей это удобный и экономически мотивированный инструмент, который помогает формировать эко-привычку. Проект также позволит разгрузить отрасль обращения с отходами», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Новый «Экопункт» расположен по адресу: ул. 22 Партсъезда, 1г. Он предназначен для приема широкого спектра вторичного сырья: крупной и мелкой бытовой техники, электроники, макулатуры, пластика, стекла, автомобильных шин, текстиля, а также черного и цветного металла. Главное требование к сырью – изделия должны быть чистыми, без скотча, наклеек и жидкостей. Собранные отходы по мере накопления направляются компаниям-переработчикам.



«Самарский проект «Экопункт» – аналог «Мегабака», который успешно работает в Подмосковье. Соглашение с «Акрон Холдинг» мы заключили этим летом. Была проделана большая работа по поиску подходящих земельных участков. Как мы и обещали, проект запустили уже в этом году. Уверен, он будет развиваться», – добавил Ефимов.

Для успешной реализации экологической инициативы Правительством Самарской области был упрощен порядок предоставления земельных участков под размещение «Экопунктов». Уже определены места для размещения следующих четырех пунктов. По словам группы компаний «Акрон Холдинг» всего в регионе планируется создать сеть из 20 «Экопунктов».

«В обществе есть стереотип, что разделять отходы – бессмысленное занятие. Стереотипы нужно ломать. Я рада, что в нашем регионе сейчас развивается такая инфраструктура. Возможность разделять и сдавать отходы формирует эколого-сообразные паттерны поседения, повышает уровень экологической культуры населения и индивидуальной ответственности. Сегодня мы с педагогами внесли и свой вклад – сдали пластик в открывшемся «Экопункте», – рассказала педагог эколого-биологического центра Наталья Рогова.

«Экопункты» — важная часть современной системы обращения с отходами, основанной на раздельном сборе. Их работа напрямую способствует достижению одной из ключевых целей национального проекта «Экологическое благополучие» — значительному увеличению доли перерабатываемых отходов.

Телефон «Экопункта»: 8-927-007-69-58

Фото: администрация Самары