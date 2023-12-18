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В Самаре открылся интегративный центр «Шаг вперёд»  для детей и взрослых с инвалидностью

18 декабря 2023 17:59
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Нуждающихся в сопровождении и представлении интересов.

18 декабря 2023 года в Самаре состоялось торжественное открытие интегративного центра «Шаг вперёд» для детей и взрослых с инвалидностью, нуждающихся в сопровождении, и их семей, которое приурочено к 5-летнему юбилею деятельности Регионального отделения Самарской области Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (РО СО «ВОРДИ»).

На создание комфортных и благоприятных условий для людей, в том числе с инвалидностью и ограничениями по здоровью, направлены национальные проекты, инициированные Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области благодаря вниманию Губернатора Дмитрия Азарова применяется комплексный подход к решению вопросов реабилитации, социальной адаптации, трудоустройства жителей с ограниченными возможностями здоровья.

«Шаг вперёд» – центр дневного пребывания и социальной занятости для интеграции в общество одной из самых сложных социальных групп – детей и взрослых с инвалидностью, нуждающихся в сопровождении и представлении интересов. С 2020 года созданием этого уникального центра занимается СО РО «ВОРДИ». За это время интегративный центр стал моделью социального партнерства, в его работе приняли участие Фонд Президентских грантов, представители органов государственной власти, бизнес-партнеры и НКО. С 2023 года интегративный центр «Шаг впёред» стал пилотной площадкой в рамках реализации стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка М.А.Львовой-Беловой, поддержанной Президентом РФ В.В.Путиным.

В центре для детей-инвалидов открыты группы дневного пребывания для комплексной социальной реабилитации, где дети смогут развивать творческий и физический потенциал в мастерских и студиях, а также обучиться важным социальным навыкам. Молодые люди с инвалидностью смогут социализироваться, работать и зарабатывать себе на жизнь.

Специально для родителей в стенах центра будет работать консультационный пункт «Семейная приемная ВОРДИ» для поддержки и сопровождения семей по всем вопросам их жизнеустройства, в том числе будет оказываться бесплатная юридическая и психологическая помощь.

В рамках мероприятия прошла стратегическая сессия по актуальным вопросам образования детей на территории Самарской области с участием федеральных экспертов, представителей министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерства образования и науки Самарской области, а также общественных организаций.

«Самарский центр – один из самых красивых в России. Мы очень рады, что благодаря поддержке Уполномоченного всё запустилось, благодарим Правительство Самарской области и Уполномоченного по правам ребёнка Самарской области Николаеву Юлию Владимировну за поддержку проекта и надеемся, что дальше будем работать совместно», – отметила заместитель руководителя отдела по реализации стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Оксана Филоненко.

«Проект нацелен на то, чтобы дети могли не просто научиться и самореализовываться, но и дальше применять это в своей дальнейшей жизни, в том числе и в трудовой занятости, в навыках», – сказала заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева подчеркнула: «Это своего рода прорыв, таких учреждений и мест должно быть больше. Там, где семьям с детьми-инвалидами будет комфортно, центры, которые действительно являются центрами притяжения для них - где их ждут, любят, уважают, где знают все нюансы того, что они чувствуют, что они проживают, и готовы им помочь и подставить плечо».

 

Фото: Виталий Шабинский/СОВА

 

Теги: Самара

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