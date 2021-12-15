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В Самаре открылись «елочные базары»

15 декабря 2021 14:37
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Наличие деревянного забора по периметру торговой точки - признак того, что это официальная «елочная ярмарка».

В среду, 15 декабря, в Самаре открылись муниципальные специализированные ярмарки по продаже хвойных деревьев. Официальные торговые точки оформлены в одном стиле, огорожены, над входом можно видеть яркую вывеску, а у продавца имеется «пушка» для упаковки. Наличие деревянного забора по периметру торговой точки - признак того, что это официальная «елочная ярмарка».

«Ежегодно мы организуем продажу хвойной продукции, в этом году у нас будет 150 точек на территории города, на 16 больше, чем в 2020 году. У продавца елочного базара должен быть весь пакет документов: договор на осуществление торговли; свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица; копия товарной накладной, подтверждающая приобретение хвойного дерева в лесхозе.», - рассказал заместитель руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара Игорь Ларионов.

В Самаре пресекается нелегальная торговля главными новогодними деревьями: каждый день администрации внутригородских районов проводят рейды, на нарушителей составляются протоколы за несанкционированную торговлю.

«Елочные базары» будут работать с 15 по 31 декабря с 08:00 до 22:00, а 31 декабря – с 08:00 до 12:00. После закрытия предприниматели обязаны демонтировать торговую точку, очистить место и вывезти остатки нераспроданных деревьев.

С адресной программой по продаже хвойных деревьев можно ознакомиться здесь.

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