В Самаре открылись дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области

С 1 июля 2024 года в Самаре заработали дополнительные центры приема обращений жителей к главе региона Вячеславу Федорищеву. В перечне пунктов приема обращений появилось ещё 4 адреса. Время работы общественных приемных – ежедневно с 09:00 до 18:00.
Напомним, центры приема обращений горожан открылись 24 мая. Такое поручение дал Вячеслав Федорищев в ходе рабочего совещания. Все обращения жителей органы власти будут фиксировать и отрабатывать.
Также граждан принимают в Управлении по работе с обращениями граждан по адресу ул. Красноармейская, 17.
Пункты приема заявлений жителей работают в каждом районе областного центра по следующим адресам:
|
|
1
|
Железнодорожный
|
г. Самара, ул. Киевская, д. 14 (приемная местного отделения партии «Единая Россия»)
|
2
|
г. Самара ул. Г.С. Аксакова, д. 4 (общественная приемная администрации Железнодорожного внутригородского района)
|
3
|
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 9 (приемная управляющих микрорайоном)
|
4
|
Кировский
|
г. Самара, ул. Каховская, 21
|
5
|
г. Самара, ул. Свободы, 194
|
6
|
г. Самара, Ул.Ташкентская, 139
|
7
|
Красноглинский
|
Помещение Красноглинской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д.33
|
8
|
Помещение общественной приемной депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, г.Самара, пос. Красная Глинка, квартал 1, д.9
|
9
|
Помещение ООО «УЖКК «Электрощит», г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 13, д.41
|
10
|
Помещение отдела Администрации в пос. Прибрежный по адресу: г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Труда, д. 8а;
|
11
|
Помещение отдела Администрации в пос. Береза по адресу: г. Самара, пос. Береза, квартал 2, д. 10.
|
12
|
Куйбышевский
|
г. Самара, ул. Кишинёвская, 14 (общественная приёмная «ЕР»)
|
13
|
г. Самара, ул. Зелёная, 14а (общественная приёмная администрации района)
|
14
|
г. Самара, академика Тихомирова, 2 (школа 57)
|
15
|
Ул. Лысвенская, д. 2
|
16
|
Ул. Охтинская, д. 25
|
17
|
Ленинский
|
г. Самара, ул. Садовая, 225, помещение депутатского центра Ленинского ВГР
|
18
|
г. Самара, ул. Чернореченская, 49а, помещение ТОС «Центральный»
|
19
|
г. Самара, ул. Самарская, 203, Общественная приемная Ленинского ВГР
|
20
|
Октябрьский
|
г. Самара, ул. Осипенко, д. 20
|
21
|
г. Самара, ул. Ялтинская, д. 28а, подъезд 1
|
22
|
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 164а
|
23
|
Промышленный
|
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 381а, (помещение НКО ТОС «Ипподром»)
|
24
|
г. Самара, ул. Свободы, 107, (помещение НКО ТОС «Рассвет»)
|
25
|
г. Самара, ул. Краснодонская, 32а, (Отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного ВГР)
|
26
|
Самарский
|
г. Самара, ул. Некрасовская, 62, каб. 301
|
27
|
г. Самара, ул. Фрунзе, 67-69/36 каб.12
|
28
|
Советский
|
г. Самара, ул. Мориса Тореза, 101, местное отделение партии Советского района
|
29
|
г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155А, отдел по работе с обращениями граждан администрации Советского ВГР
|
30
|
г. Самара, ул. Советской Армии, 127, ТОС «Мечта»