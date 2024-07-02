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В Самаре открылись дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области

2 июля 2024 10:51
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В Самаре открылись дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области

С 1 июля 2024 года в Самаре заработали дополнительные центры приема обращений жителей к главе региона Вячеславу Федорищеву. В перечне пунктов приема обращений появилось ещё 4 адреса. Время работы общественных приемных – ежедневно с 09:00 до 18:00.

Напомним, центры приема обращений горожан открылись 24 мая. Такое поручение дал Вячеслав Федорищев в ходе рабочего совещания. Все обращения жителей органы власти будут фиксировать и отрабатывать.

Также граждан принимают в Управлении по работе с обращениями граждан по адресу ул. Красноармейская, 17.

Пункты приема заявлений жителей работают в каждом районе областного центра по следующим адресам:

 

1

Железнодорожный

г. Самара, ул. Киевская, д. 14 (приемная местного отделения партии «Единая Россия»)

2

г. Самара ул. Г.С. Аксакова, д. 4 (общественная приемная администрации Железнодорожного внутригородского района)

3

г. Самара, ул. Аэродромная, д. 9  (приемная управляющих микрорайоном)

4

Кировский

г. Самара, ул. Каховская, 21

5

г. Самара, ул. Свободы, 194

6

г. Самара, Ул.Ташкентская, 139

7

Красноглинский 

Помещение Красноглинской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д.33
 

8

Помещение общественной приемной депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, г.Самара, пос. Красная Глинка, квартал 1, д.9

9

Помещение ООО «УЖКК «Электрощит», г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 13, д.41

10

Помещение отдела Администрации в пос. Прибрежный по адресу: г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Труда, д. 8а;

11

Помещение отдела Администрации в пос. Береза по адресу: г. Самара, пос. Береза, квартал 2, д. 10.

12

Куйбышевский

г. Самара, ул. Кишинёвская, 14 (общественная приёмная «ЕР»)

13

г. Самара, ул. Зелёная, 14а (общественная приёмная администрации района)

14

г. Самара, академика Тихомирова, 2 (школа 57)

15

Ул. Лысвенская, д. 2

16

Ул. Охтинская, д. 25

17

Ленинский

г. Самара, ул. Садовая, 225, помещение депутатского центра Ленинского ВГР

18

г. Самара, ул. Чернореченская, 49а, помещение ТОС «Центральный»

19

г. Самара, ул. Самарская, 203, Общественная приемная Ленинского ВГР

20

Октябрьский

г. Самара,  ул. Осипенко, д. 20

21

г. Самара, ул. Ялтинская,       д. 28а, подъезд 1

22

г. Самара,    ул. Ново-Садовая, д. 164а

23

Промышленный

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 381а, (помещение НКО ТОС «Ипподром»)

24

г. Самара, ул. Свободы, 107, (помещение НКО ТОС «Рассвет»)

25

г. Самара, ул. Краснодонская, 32а, (Отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного ВГР)

26

Самарский

г. Самара, ул. Некрасовская, 62, каб. 301

27

г. Самара, ул. Фрунзе, 67-69/36 каб.12

28

Советский

г. Самара, ул. Мориса Тореза, 101, местное отделение партии Советского района

29

г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155А, отдел по работе с обращениями граждан администрации Советского ВГР

30

г. Самара, ул. Советской Армии, 127, ТОС «Мечта»

 

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