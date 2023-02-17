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В Самаре открылись 2 миграционных пункта

17 февраля 2023 12:28
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В Самаре открылись 2 миграционных пункта

Обновленное здание расположено по адресу ул. Никитинская, 73а.

В Самаре состоялось торжественное открытие здания, в котором будут функционировать подразделения по вопросам миграции двух районов г. Самары – Ленинского и Железнодорожного. Сотрудники уже ведут прием граждан в обновленных помещениях по адресу ул. Никитинская, 73а, где созданы все комфортные условия для работы и обслуживания посетителей.

Качество и удобство миграционных пунктов, их соответствие всем требованиям эксплуатации проверили начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров, начальник УМВД России по г. Самаре полковник полиции Дмитрий Урюпин и представитель Общественного совета при городском Управлении Александр Копункин.

В приветственном слове полковник полиции Дмитрий Урюпин отметил, что качественное оказание государственных услуг населению является одной из ведущих задач самарского гарнизона полиции: «Подразделения по вопросам миграции оказывает более шести видов госуслуг. Преимущественно это услуги, связанные с оформлением и выдачей паспорта гражданина РФ. Только в 2022 году оказано более 30 тысяч государственных услуг по линии миграции, поэтому нам важно, чтобы сотрудникам было комфортно нести службу в обновленных помещениях, а гражданам – обращаться за получением государственных услуг».

Для улучшения условий в помещениях, в которых предоставляются государственные услуги, организован холл ожидания граждан, окна выдачи документов, переоборудовано помещение серверной, оборудовано санитарно-гигиеническое помещение, созданы все условия для комфортного пребывания и ожидания, в том числе для маломобильных граждан. Посетители миграционных пунктов остались полностью довольны качеством предоставляемых услуг, работой сотрудников и, конечно же, отличными условиями.

«В настоящий момент работа подразделений организована так, чтобы было максимально комфортно для населения. Обеспечено наличие просторных помещений для ожидания с достаточным количеством посадочных мест. В коридорах расположены стенды с необходимой информацией о порядке и условиях получения государственных услуг», - отметил начальник Управления МВД России по г. Самаре Дмитрий Урюпин по итогам осмотра помещений отделов по вопросам миграции.

Теги: Акценты В центре внимания

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