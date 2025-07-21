В Самаре открыли мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны Михаилу Волкову

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В Самаре открыли мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, гвардии полковнику Михаилу Ивановичу Волкову. С просьбой увековечить память деда его внук обратился к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву. Памятный знак установила администрация Ленинского района на доме №117 по улице Ленинской: именно здесь ветеран прожил 29 лет – с 1953 до смерти.



«Открытие мемориальной доски стало вдвойне символичным. Торжественная церемония состоялась в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в день 120-летия со дня рождения Михаила Ивановича. Благодарю близких за то, что сохраняете память о герое своей семьи, это важно для правильного воспитания подрастающего поколения самарцев», - сказал глава города Самара Иван Носков.



Михаил Иванович Волков до начала Великой Отечественной войны служил на Дальнем Востоке, а в боях участвовал с ноября 1941 года. В качестве начальника штаба 614-го отдельного батальона связи принимал участие в обороне Сталиногорска, Узловой и Донского. За контрнаступление под Москвой награждён медалью «За оборону Москвы». В 1943 году принял командование 995-м стрелковым полком 263-й стрелковой дивизии, войну закончил в звании полковника, кавалером ордена Суворова III степени и трёх орденов Красного Знамени. Был участником парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве.



«Увековечивание имен героев, которые сражались за наше будущее, многие из них отдали свои жизни и все без исключения преодолевали тяжкие испытания, необходимо. Важно не забывать о них и подрастающие поколения должны сохранять память о тех, кто ценой неимоверных усилий добыли победу в нелегкие времена», – сказал депутат городской Думы Самары Павел Чумак.



С 1948 года Михаил Волков жил с семьей в Куйбышеве, работал в областном Военном комиссариате, был назначен комендантом гарнизона Куйбышева, а затем комендантом гарнизона Гальберштадта в ГДР. Демобилизован из армии в 1956 году.



«Михаил Иванович всегда любил и ценил людей, заботился о своих солдатах, а они называли его «Батей». Только получив назначение на должность командира полка, первым делом проверил кухню и потом всегда ел с солдатами из одного котла. После войны дед отдал свой мундир и награды в Военно-исторический музей Центрального военного округа, потому что знал ценность подлинной истории и хотел, чтобы знали ее и новые поколения самарцев», - поделился внук Михаила Волкова Алексей Никитин.



Дневники и воспоминания Михаила Волкова о военных событиях легли в основу книги «Память о войне 1941-1945 годов», которую в 2019 году опубликовала его дочь Галина Никитина.

Фото: администрация Самары