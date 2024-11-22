В Самаре открылась выставка «Развитие ракетостроения в России»

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В Самарском национальном исследовательском университете имени академика Сергея Павловича Королева открылась выставка уникальных архивных документов - «Развитие ракетостроения в России», посвященных жизни и деятельности этого советского ученого и выдающегося конструктора.



Выставка подготовлена университетом совместно с Архивом РАН, а также ведущими предприятиями АО «РКЦ «Прогресс» и ПАО «ОДК-Кузнецов».



От имени губернатора Вячеслава Федорищева участников открытия выставки поприветствовал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. Он рассказал студентам о том, как Самарский регион стал одним из ключевых центров авиационно-космической сферы.



«Самарскую область действительно можно назвать космической столицей России. Здесь было развернуто серийное производство первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, а затем ракет-носителей «Восток» и «Молния». Были разработаны и выпускались ракеты космического назначения «Восход» и «Союз». Вклад региона в космонавтику огромен, и сейчас многие из нас — студенты, педагоги, ученые и работники предприятий — продолжают эту важную работу, - отметил Денис Гурков. - Выставка, безусловно, поможет привлечь внимание молодежи к достижениям нашей страны в космосе и вдохновить новое поколение на свершения».



«Выставка архивных документов, относящихся к жизни и деятельности великого конструктора С.П. Королёва, несомненно, представляет большой интерес для студентов, которые планируют связать свою судьбу с ракетно-космической отраслью. Я благодарен врио министра промышленности Денису Гуркову за обстоятельный, открытый разговор с будущими инженерами. Уверен, что эта встреча поможет студентам определиться со своей карьерной траекторией по окончании университета», - сказал проректор Самарского университета Михаил Леонов.



Отметим, что выставка была организована во исполнение решений Президента России Владимира Путина. В 2022 году на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Президент России обозначил в качестве одной из приоритетных задач государства повышение качества подготовки инженерных кадров. Эта задача получила дальнейшее развитие в 2023 году на Президиуме Государственного Совета, посвящённом развитию промышленности страны в условиях санкционного давления, а также в рамках соответствующих поручений Председателя Правительства России Михаила Мишустина 7 февраля 2024 года.



Выставка будет проходить до 28 ноября 2024 года по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 151, корпус 1.

Фото: Департамент информационной политики Самарской области