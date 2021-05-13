В Самаре откроется выставка яхт, катеров и сопутствующей техники

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14 мая 2021 года состоится открытие выставки Samara Boat Show 2021. Организатором выступит Журнал Motor Boat & Yachting Russia при поддержке департамента туризма министерства культуры Самарской области и Яхт-клуба «Ласточка».

После успешного опыта прошлого года организаторы расширили береговую и водную экспозиции, добавили развлекательную и деловую программы. На боат-шоу традиционно будут новые и брокеражные катера и яхты отечественных и зарубежных производителей, а также техника для активного отдыха, товары и услуги премиального сегмента.

Место проведения: Яхт-клуб «Ласточка», г. Самара, ул Белорусская, 128г (Сухая Самарка) - до недавнего момента яхт-клуб «Ласточка» был закрытой частной территорией, но теперь эта живописная локация на воде готова распахнуть свои двери и принять гостей на своей уютной территории.

Приглашаем Вас на открытие выставки, в рамках которого у вас будет возможность посетить саму выставку и деловую программу:

17.30 BOSE sound с презентацией всепогодной акустики для водного транспорта

18.00 Баскин Михаил, Федерация парусного спорта, «Развитие яхтинга в Самарской области»

18.30 Рачков Станислав, г. Ульяновск, «Опыт создания туристической лоции на р. Волга»

19.00 Котлярова Евгения и Николай Алексеев, клуб «Сила ветра», с лекцией «Парусный спорт, яхтенный туризм и другие виды отдыха на воде в Самарской области»

20.00 Организаторы выставки - Журнал Motor Boat & Yachting Russia торжественно поприветствуют всех на площадке и перережут ленточку

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Для самостоятельного посещения выставки в любой другой день и время необходимо получить билет по ссылке Samara boat show http://samaraboatshow.ru/

Время работы выставки: