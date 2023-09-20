В Самаре откроется выставка «Комбинат “СтритАртСпецстрой”»

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Это традиционное искусство и локальный стрит-арт в одном цехе.

20 сентября, в 20.30 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Комбинат “СтритАртСпецстрой”». Всего в экспозиции представлено 17 работ, созданных художниками объединения Aksometry Lab в различных техниках и практиках из классической и традиционной школ, современного и уличного искусства, и андеграундного разлива. Здесь представлены работы самарской творческой сцены, вносящей весомую лепту в культуру региона, формируя узнаваемый арт-бренд. Соединяя формат традиционного искусства и локального стрит-арта само название выставки отсылает нас к советскому прошлому и объединению различных рабочих, инженерных и творческих направлений, сочетая специфику пространства «ЗИМ Галереи», уличное и современное искусство.

Культурный центр «ЗИМ Галерея» был открыт в августе под эгидой одноименного жилого комплекса, поддерживающего творческие проекты Самары. Первой экспозицией стала выставка "Идеальный город", созданная галереей «Виктория» и ее куратором Сергеем Баландиным. Поэтому посетители могут насладиться сразу двумя совершенно разными по своему наполнению экспозициями.

20 сентября выставку можно посетить с 20.30 до 22.00.

В последующие дни по регулярному расписанию «ЗИМ Галереи»:

Среда-пятница - с 18.00 до 21.00

Суббота-воскресенье - с 13.00 до 21.00.

Культурный центр «ЗИМ Галерея», Ново-Садовая, 106г (3 этаж)

Вход свободный.