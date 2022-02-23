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В Самаре откроется центр сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса

23 февраля 2022 19:37
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Поддержать жителей Донбасса можно с 9:00 до 20:00.

В Самарской области сейчас формируют волонтерские штабы и готовят к открытию центры сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, прибывающих в наш регион. Один из таких центров откроется 24 февраля в Самаре в рамках проекта #МыВместе, сообщает sova.info.

Центр сбора гуманитарной помощи будет работать под кураторством представителей самарского Центра развития добровольчества и местного Российского Красного Креста.

Центр откроется по адресу: ул. Дзержинского, 31 (вход во дворе). Это один из корпусов Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна. Поддержать жителей Донбасса можно с 9:00 до 20:00. Телефон колл-центра штаба 8(987)908-70-06.

Все собранные вещи передадут в пункты временного размещения жителей Донбасса. Среди самарцев на беду откликнулись многие. Горожане готовы передать игрушки, одежду, обувь, нужные в быту предметы. Некоторые даже предлагают разместить у себя одного или нескольких человек.

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за готовность помочь вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР. Глава региона 21 февраля провёл заседание межведомственного штаба по размещению в Самарской области вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Он поручил оказать всю необходимую поддержку.

"Знаю, что среди вас много неравнодушных к чужой беде. Самарцы никогда не оставляли людей в трудный для них период, уверен, так будет и сейчас. Ещё раз благодарю каждого из вас!" - обратился к землякам Дмитрий Азаров.

23 февраля губернатор рассказал о готовности Самарской области принять вынужденных переселенцев Андрею Турчаку, секретарю Генсовета "Единой России". В регионе готовы принять 1000 переселенцев с Донецка и Луганска. Доставка будет организована 40 автобусами, предусмотрен грузовой транспорт.

В губернии уже провели рабочие совещания о подготовке пунктов временного размещения, поставлены задачи ответственному органу исполнительной власти, создан оперативный штаб.

Для тех, кто не остался равнодушным к трудной ситуации жителей Донбасса, создан корреспондентский счёт, на который можно перечислить материальную помощь.

Номер для перечисления помощи:

Самарская региональная общественная организация по содействию защите прав человека "ДОСТОЙНАЯ ПОМОЩЬ"
Сокращенное наименование: СРОО по содействию защите прав человека "Достойная помощь"
Юридический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 215
Фактический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 215
ИНН: 6319727754
КПП: 631501001
ОГРН: 1106300002115
ОКПО: 64965456
Банк получателя: Поволжский банк ПАО "Сбербанк" г. Самара ИНН 7707083893
КПП 631602006
БИК: 043601607
ОГРН: 1027700132195
Корсчет: 30101810200000000607
расчетный счет (в рублях РФ)
№ 40703810654400001635

 

Фото: соцсети

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