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В Самаре оставят шишиг-летунов

13 января 2025 10:43
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В Самаре оставят шишиг-летунов

Как сообщил Иван Носков, в субботу, 11 января, он получил от автора нашумевшего в Самаре проекта «шишиги-летуны» известного архитектора Дмитрия Храмова книгу со сказками, рассказывающую о каждом из 27 маленьких человечков, живущих в лесах Самарской Луки и прилетающих в Самару собирать лунный свет, пишет Обоз-инфо.

Глава города признался, что подарок напомнил ему о самарцах, которые писали в первые дни работы Носкова в городе в личные сообщения и комментарии, требуя убрать расставленные по Самаре бронзовые фигурки. Ответом Ивана Носкова комментаторам стало напоминание о том, что подобные проекты реализованы во многих российских городах.

«В Уфе, например, есть клещ Валера, в Йошкар-Оле – Йошкин кот, грибы с глазами, естественно, в Рязани. А в Вятке вообще кикиморы. И отношение к этим городским скульптурам у жителей вполне положительное, с ними любят фотографироваться туристы, они становятся частью культурной жизни города», — написал глава Самары.

Он допустил, что на фоне накопленных бытовых и хозяйственных проблем любые «украшательства» могут восприниматься жителями Самары в негативном ключе. Носков предположил, что так и получилось с этими маленькими фигурками.

«Но маленькие летуны, как следует из многочисленных сказок, помогают хорошим людям и вредят плохим, никакого негативного чувства они не вызывают», — написал Иван Носков в своем Телеграм-канале, отметив, что «ломать не строить, убрать маленьких волшебников можно, и достаточно быстро».

Однако глава Самары не видит в этом смысла и необходимости. Он подчеркнул, что прежде чем приступать к реализации подобных проектов необходимо обсуждать их с Общественной палатой Самары и горожанами.

«Но в вопросе летунов я хочу поставить точку – добрые волшебники остаются», — заявил Иван Носков.

Фото: t.me/ivan_noskov_samara

Теги: В центре внимания

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