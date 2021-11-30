В Самаре организуют работу общественной приемной в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата»

195

В преддверии памятной даты России – Дня Неизвестного солдата – с 30 ноября по 2 декабря 2021 года ежедневно с 10.00 до 16.00 активисты Регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Самарской области в Штабе СамРО (оф.20 на 3 этаже здания Дома офицеров Самарского гарнизона) организуют работу общественной приемной в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» по приему заявлений от жителей и гостей областной столицы на архивный поиск родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также по передаче родным и близким обнаруженной в ходе архивного поиска информации.

Кроме того, поисковики Самарской области проведут:

- выставку-показ в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» и расскажут об уникальных архивных рассекреченных материалах о геноциде мирного населения на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны;

- выставку артефактов времен Великой Отечественной войны по итогам полевого поискового сезона;

- Уроки Мужества с учащимися средних школ, студентами ССУЗов и ВУЗов города Самары;

- мастер-классы по поисковой и архивной работам в рамках проектной деятельности Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

3 декабря 2021 года в 11.00 активисты Самарского Регионального отделения ООД ПДР примут участие в памятной акции в честь Дня Неизвестного солдата с возложением цветов к Вечному Огню у горельефа «Скорбящей Матери – Родине» на площади Славы г.о. Самара.

Приглашают всех желающих в Штаб СамРО с соблюдением санитарно-гигиенических мер и предоставлением QR-кода на входе в здание Дома офицеров Самарского гарнизона.